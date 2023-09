శాస్త్రవేత్తలు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ మరియు బయోలేబులింగ్ కోసం సిలికా-కోటెడ్ నానోడైమండ్స్ యొక్క రసాయన యంత్రాంగాన్ని కనుగొన్నారు

శాన్ జోస్ స్టేట్ యూనివర్శిటీ (SJSU) పరిశోధకులు నానోడైమండ్స్‌పై ఏకరీతి సిలికా షెల్‌ల ఏర్పాటుకు కారణమైన బంధన విధానాన్ని కనుగొన్నారు. సూక్ష్మ పదార్ధాలను అధ్యయనం చేయడానికి SLAC నేషనల్ యాక్సిలరేటర్ లాబొరేటరీలో స్టాన్‌ఫోర్డ్ సింక్రోట్రోన్ రేడియేషన్ లైట్‌సోర్స్ (SSRL) ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన శక్తివంతమైన X-కిరణాలను బృందం ఉపయోగించింది. ACS నానోసైన్స్ Au జర్నల్‌లో ప్రచురించబడిన ఫలితాలు, సిలికా-కోటెడ్ నానోడైమండ్స్ సృష్టిలో పాల్గొన్న రసాయన శాస్త్రంపై కీలకమైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి.

నానోడైమండ్స్ అనేవి విశేషమైన లక్షణాలతో అతి చిన్న సింథటిక్ వజ్రాలు. వాటి చిన్న పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ, నానోడైమండ్స్ ఖచ్చితమైన కార్బన్ లాటిస్‌లను కలిగి ఉంటాయి మరియు అవి గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రాలు, విద్యుత్ క్షేత్రాలు మరియు కాంతికి ప్రతిస్పందనలను ప్రదర్శించగలవు. ఈ ప్రత్యేక లక్షణాలు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ మరియు కణాల బయోలేబులింగ్‌తో సహా వివిధ అనువర్తనాలకు నానోడైమండ్స్‌ను అనువుగా చేస్తాయి.

నానోడైమండ్స్ యొక్క కార్యాచరణను మెరుగుపరచడానికి, పరిశోధకులు వజ్రాల కణాలను సిలికాతో పూయడం వైపు మొగ్గు చూపారు. సిలికా నానోడైమండ్స్‌కు మృదువైన మరియు రక్షణ కవచాన్ని అందించడమే కాకుండా ఉపరితల మార్పును కూడా అనుమతిస్తుంది. సిలికా పూతకు నిర్దిష్ట ట్యాగ్‌లను జోడించడం ద్వారా, శాస్త్రవేత్తలు నిర్దిష్ట కణాలు లేదా స్థానాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి నానోడైమండ్స్‌ను నిర్దేశించవచ్చు. నానోడైమండ్ కదలికపై ఈ నియంత్రణ బయోమెడిసిన్ మరియు బయోటెక్నాలజీలో అనువర్తనాలకు ముఖ్యమైన చిక్కులను కలిగి ఉంది.

ఒక దశాబ్దం పాటు, నానోడైమండ్స్‌పై సిలికా పూత ఏర్పడటం వెనుక ఉన్న యంత్రాంగం గురించి శాస్త్రవేత్తలు అబ్బురపడ్డారు. నానోడైమండ్ ఉపరితలంపై ఆల్కహాల్ రసాయన సమూహాలు సిలికా షెల్‌ల పెరుగుదలను సులభతరం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని SJSU పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. పూత ప్రక్రియలో ఇథనాల్‌తో అమ్మోనియం హైడ్రాక్సైడ్ పరిచయం ఈ ఆల్కహాల్ సమూహాల ఉత్పత్తికి దారితీస్తుందని వారు కనుగొన్నారు.

సిలికా పూత క్రింద దాగి ఉన్న ఉపరితలాలను పరిశీలించడానికి, SJSUలోని పరిశోధకులు SSRL యొక్క ఎక్స్-రే సౌకర్యాలను ఉపయోగించారు. వారు ఉష్ణోగ్రత మార్పులను గుర్తించడానికి మరియు వాటిని X-రే శక్తిగా మార్చడానికి పరివర్తన అంచు సెన్సార్, సూపర్-సెన్సిటివ్ థర్మామీటర్‌ను ఉపయోగించారు. ఎక్స్-రే అబ్సార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ (XAS) ద్వారా, బృందం నానోడైమండ్స్ ఉపరితలాలను పరిశోధించింది మరియు నానోమీటర్ స్కేల్‌లో సిలికా పూత యొక్క మందాన్ని కొలుస్తుంది. నానోడైమండ్స్ వంటి మునిగిపోయిన పదార్థాలను అధ్యయనం చేయడానికి XAS యొక్క ప్రభావాన్ని ఫలితాలు ప్రదర్శించాయి.

సిలికా-కోటెడ్ నానోడైమండ్స్ యొక్క బంధన యంత్రాంగాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా పొందిన జ్ఞానం పరిశోధకులకు కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. అధ్యయనం యొక్క ప్రధాన పరిశోధకుడైన అబ్రహం వోల్కాట్, నానోడైమండ్స్‌ను పూయడానికి టైటానియం మరియు జింక్ ఆక్సైడ్‌ల వంటి ఇతర పదార్థాల వినియోగాన్ని అన్వేషించాలని యోచిస్తున్నాడు. ఈ ప్రత్యామ్నాయ పూతలు క్వాంటం సెన్సింగ్ మరియు బయోలాజికల్ లేబులింగ్‌లో నానోడైమండ్స్ యొక్క అనువర్తనాలను మరింత విస్తరించగలవు.

ఈ పరిశోధన యొక్క ఫలితాలు నానోడైమండ్ పూత యొక్క రసాయన శాస్త్రంపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి మరియు సిలికా షెల్‌ను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు ఇతర పూత పదార్థాలను అన్వేషించడానికి అవకాశాలను అందిస్తాయి. సిలికా-కోటెడ్ నానోడైమండ్స్ వెనుక ఉన్న రసాయన యంత్రాంగాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడంతో, పరిశోధకులు క్వాంటం కంప్యూటింగ్ మరియు బయోలేబులింగ్ అప్లికేషన్‌ల కోసం ఈ చిన్న వజ్రాల సామర్థ్యాన్ని అన్‌లాక్ చేయడం కొనసాగించవచ్చు.

మూలం:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Multimodal Characterization and Simulation, ACS నానోసైన్స్ Au (2023) ఉపయోగించి నానోస్కేల్ డైమండ్‌పై సిలికా గ్రోత్‌పై రసాయన అంతర్దృష్టులు. DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033