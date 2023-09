ఎగువ వాతావరణంలో అరుదైన వేడి ప్లాస్మా ప్రవాహాలను పరిశీలిస్తోంది

By

భూమి యొక్క ధ్రువాల దగ్గర, సౌర గాలి మరియు గ్రహం యొక్క మాగ్నెటోస్పియర్ మధ్య పరస్పర చర్య వల్ల ఎగువ వాతావరణంలో రంగురంగుల కాంతి ప్రదర్శనలను ప్రదర్శించే అరోరా ఒక సాధారణ దృశ్యం. అయితే, భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా, భిన్నమైన వాతావరణ దృగ్విషయం సంభవించవచ్చు: సబ్‌ఆరోరల్ అయాన్ డ్రిఫ్ట్‌లు (SAID).

SAID సంఘటనలు అయానోస్పియర్ ద్వారా వేడి ప్లాస్మా యొక్క వేగవంతమైన, పశ్చిమ ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ సంఘటనలు స్థిరమైన అరోరల్ రెడ్ (SAR) ఆర్క్‌లు మరియు బలమైన ఉష్ణ ఉద్గార వేగం మెరుగుదల (STEVE) వంటి ఆకాశంలో కనిపించే నిర్మాణాలతో అనుబంధించబడ్డాయి. సాధారణంగా, SAID సంఘటనలు సంధ్యా మరియు అర్ధరాత్రి మధ్య జరుగుతాయి, అయితే అర్ధరాత్రి తర్వాత SAID ప్రవాహాలు కనుగొనబడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.

జర్నల్ ఆఫ్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్: స్పేస్ ఫిజిక్స్‌లో ప్రచురించబడిన ఇటీవలి అధ్యయనంలో, పరిశోధకులు 15లో దక్షిణ అమెరికా సమీపంలో గుర్తించిన 2013 అర్ధరాత్రి SAID సంఘటనలపై దృష్టి సారించారు. ఉపగ్రహ కార్యక్రమాలు మరియు అరోరల్ కార్యకలాపాల కొలతలతో సహా వివిధ వనరుల నుండి డేటాను విశ్లేషించడం ద్వారా, వారు లక్షణాలను పరిశోధించారు మరియు ఈ అరుదైన సంఘటనల ఏర్పాటు.

అర్ధరాత్రి SAID సంఘటనలు, ప్రీమిడ్‌నైట్ ఈవెంట్‌ల మాదిరిగానే, అయానోస్పిరిక్ పరిస్థితులు మరియు జియోమాగ్నెటిక్ డైనమిక్స్ మధ్య సంక్లిష్ట పరస్పర చర్య ఫలితంగా పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. ఇంటర్‌ప్లేలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్‌లు మరియు వేవ్-పార్టికల్ ఇంటరాక్షన్‌లు ఏర్పడతాయి, ఇవి స్థానికీకరించిన ఉష్ణ మూలాలుగా పనిచేస్తాయి.

ఈ పరిశోధనలు ఎగువ వాతావరణ ప్లాస్మా డైనమిక్స్ మరియు ఉపగ్రహ ట్రాకింగ్ మరియు ఇతర క్లిష్టమైన అనువర్తనాల కోసం రాడార్ సిగ్నల్‌లను భంగపరిచే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి. ఈ ప్రాంతంలోని తదుపరి పరిశోధన SAID సంఘటనలు మరియు వాటి సంబంధిత దృగ్విషయాలు భూమి యొక్క వాతావరణాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనే దానిపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

మూలం: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) పోస్ట్ మిడ్నైట్ (1–4) మాగ్నెటిక్ లోకల్ టైమ్ సెక్టార్‌లో 2013లో అభివృద్ధి చేయబడింది, జర్నల్ ఆఫ్ జియోఫిజికల్ రీసెర్చ్: స్పేస్ ఫిజిక్స్ (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677