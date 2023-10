ది స్ప్లెండర్ ఆఫ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్: ఎ సెలెస్టియల్ స్పెక్టాకిల్

By

మీరు ఖగోళ వైభవం యొక్క అద్భుతమైన ప్రదర్శన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారా? చంద్ర గ్రహణం అని పిలువబడే పాక్షిక చంద్రగ్రహణం, అక్టోబరు 28, శనివారం నాడు ఆకాశాన్ని అలంకరించి, అక్టోబరు 29 ఆదివారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ అసాధారణ దృగ్విషయం భూమి ప్రకాశించే సూర్యుడు మరియు మంత్రముగ్ధులను చేసే చంద్రుని మధ్య తన స్థానంలో ఉన్నప్పుడు సంభవిస్తుంది. చంద్రుని ఉపరితలంపై నీడ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆకాశ వీక్షకులను ఆకర్షించే విస్మయం కలిగించే దృశ్యాన్ని సృష్టిస్తుంది.

దీన్ని చిత్రించండి: భూమి ఒక విస్తారమైన గోళంగా, సూర్యుడు ప్రకాశించే ప్రకాశాన్ని మరియు చంద్రుడు ప్రకాశించే గోళంగా. భూమి చంద్ర మార్గంలోకి జారిపోతున్నప్పుడు, దాని నీడ చంద్రుడిని సున్నితంగా తాకుతుంది, క్రమంగా దాని ప్రకాశాన్ని కప్పివేస్తుంది, ఫలితంగా రంగులు అంతర్లీనంగా అదృశ్యమవుతాయి లేదా మంత్రముగ్ధులను చేస్తాయి.

పరిశీలకులను మంత్రముగ్ధులను చేసే రెండు రకాల చంద్ర గ్రహణాలు ఉన్నాయి:

1. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం: సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సమయంలో, భూమి చంద్రుడిని పూర్తిగా ఆలింగనం చేసుకుంటుంది, దానిని విస్మయపరిచే చీకటితో ముంచెత్తుతుంది. ఈ అసాధారణ ఎన్‌కౌంటర్ తరచుగా చంద్రుని ఉపరితలం ఎరుపు లేదా రాగి రంగుతో బహుమతిగా ఇస్తుంది. సూర్యరశ్మి భూమి యొక్క వాతావరణం గుండా వక్రీభవనం చెందుతున్నప్పుడు, తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాలు చెల్లాచెదురుగా ఉంటాయి మరియు పొడవైన ఎరుపు రంగులు దాని ఆకర్షణీయమైన రంగుతో చంద్రుడిని ఆలింగనం చేసుకుంటాయి. ఈ మంత్రముగ్దులను చేసే రూపాన్ని సాధారణంగా "బ్లడ్ మూన్" అని పిలుస్తారు.

2. పాక్షిక చంద్రగ్రహణం: పాక్షిక చంద్రగ్రహణంలో, చంద్రునిలో కొంత భాగం మాత్రమే భూమి నీడకు లొంగిపోతుంది. ఇది ఖగోళ గోళం నుండి బయటకు తీసిన కాటును పోలి ఉండవచ్చు లేదా చంద్రుని ప్రదర్శనకు చమత్కారాన్ని జోడించి, ఆకర్షణీయమైన చీకటి విభాగాన్ని బహిర్గతం చేస్తుంది.

ప్రత్యేకతలను పరిశీలిస్తే, 2023 నాటి మనోహరమైన పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అక్టోబర్ 28, శనివారం ప్రారంభమవుతుంది మరియు అక్టోబర్ 29 ఆదివారం తెల్లవారుజాము వరకు కొనసాగుతుంది. భారతదేశంలో, గ్రహణం దాదాపు శనివారం రాత్రి 11:31 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది మరియు ఆదివారం 1:19 AM నుండి 1:05 AM వరకు, అద్భుతమైన 2 గంట మరియు 24 నిమిషాల పాటు కొనసాగుతుంది. సుమారు 1:05 AM సమయంలో, చంద్రుడు భూమి యొక్క నీడ యొక్క లోతైన, నీడతో కూడిన భాగాన్ని అనుభవిస్తాడు, దీనిని అంబ్రా అని పిలుస్తారు, దాని ఆకర్షణీయమైన ఉపరితలంలో కొంత భాగాన్ని కళాత్మకంగా కప్పివేస్తుంది.

ఈ ఖగోళ సంఘటన యొక్క వైభవం భారతదేశాన్ని మాత్రమే కాకుండా, ఆఫ్రికా, యూరప్, ఆసియా మరియు ఆస్ట్రేలియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలతో సహా తూర్పు అర్ధగోళంలోని వివిధ ప్రాంతాలను కూడా అలరిస్తుంది. అమెరికా నుండి వచ్చే వీక్షకులు ఈ ఆకర్షణీయమైన ఈవెంట్‌ను కోల్పోవచ్చు, అయితే బ్రెజిల్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాలు చంద్రుడు హోరిజోన్‌లో మనోహరంగా ఉద్భవించినప్పుడు మంత్రముగ్ధులను చూసే అవకాశాన్ని పొందుతారు.

ఎఫ్ ఎ క్యూ:

ప్ర: చంద్రగ్రహణం అంటే ఏమిటి?

A: భూమి తన నీడను చంద్రుని ఉపరితలంపై పడేలా సూర్యుడు మరియు చంద్రుని మధ్య సమలేఖనం చేసినప్పుడు చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది.

ప్ర: సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఎలా ఏర్పడుతుంది?

A: సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సమయంలో, భూమి పూర్తిగా చంద్రుడిని కప్పివేస్తుంది, దీని వలన భూమి యొక్క వాతావరణం గుండా ఫిల్టర్ చేయబడిన సూర్యకాంతి ప్రవహించడం వల్ల ఎర్రటి లేదా రాగి రంగులో కనిపిస్తుంది.

ప్ర: పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అంటే ఏమిటి?

A: పాక్షిక చంద్ర గ్రహణంలో, చంద్రుని యొక్క కొంత భాగం మాత్రమే భూమి యొక్క నీడతో కప్పబడి ఉంటుంది, దీని ఫలితంగా మనోహరమైన కాటు వంటి రూపాన్ని లేదా చీకటిగా ఉండే విభాగం కనిపిస్తుంది.

ప్ర: 2023లో పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది?

జ: పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అక్టోబర్ 28, శనివారం సంభవిస్తుంది మరియు అక్టోబర్ 29 ఆదివారం వరకు కొనసాగుతుంది.

ప్ర: భారతదేశంలో చంద్రగ్రహణం కనిపిస్తుందా?

జ: అవును, చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలతో పాటు తూర్పు అర్ధగోళంలోని ఆఫ్రికా, యూరప్, ఆసియా మరియు ఆస్ట్రేలియాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది.

