NASA ఈ వారంలో సైక్ మిషన్‌ను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది, ప్రధానంగా లోహంతో కూడి ఉంటుందని నమ్ముతున్న ఒక ప్రత్యేకమైన గ్రహశకలం అధ్యయనం చేయడానికి ఒక ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. అంతరిక్ష నౌక మన సౌర వ్యవస్థలో గ్రహాల ఏర్పాటుపై అంతర్దృష్టులను పొందడానికి సైకీ అనే ఉల్కను పరిశోధిస్తుంది.

ఫ్లోరిడాలోని నాసా యొక్క కెన్నెడీ స్పేస్ సెంటర్‌లోని లాంచ్ కాంప్లెక్స్ 39A నుండి స్పేస్‌ఎక్స్ ఫాల్కన్ హెవీ రాకెట్‌ను ఉపయోగించి ఈ ప్రయోగం జరుగుతుంది. అంతరిక్ష నౌక భూమి యొక్క వాతావరణాన్ని అధిగమించిన తర్వాత, అది మార్స్ మరియు బృహస్పతి మధ్య ఉన్న గ్రహశకలం పట్టీని చేరుకోవడానికి సుమారు 2.2 బిలియన్ మైళ్లు ప్రయాణిస్తుంది. దాదాపు ఆరు సంవత్సరాల ప్రయాణం తర్వాత 2029లో సైకిలో ఆశించిన రాక షెడ్యూల్ చేయబడింది.

గమ్యస్థానానికి చేరుకున్న తర్వాత, అంతరిక్ష నౌక ఆగస్టు 2029లో దాని ప్రాథమిక మిషన్‌ను ప్రారంభిస్తుంది. కెమెరా, స్పెక్ట్రోమీటర్ మరియు మాగ్నెటోమీటర్‌తో సహా అధునాతన పరికరాలను కలిగి ఉన్న సైకీ 170 మైళ్ల వ్యాసం కలిగిన లోహ గ్రహశకలాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తుంది. సైకి అనేది ఒక ప్లానెట్‌సిమల్‌కు ప్రధానమైనదని విశ్వసించడం వలన శాస్త్రవేత్తలకు ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉంది, ఇది గ్రహం ఏర్పడటానికి ప్రారంభ దశ. ఈ మిషన్ నుండి కనుగొన్న విషయాలు మన సౌర వ్యవస్థ అభివృద్ధి యొక్క ప్రారంభ దశలు మరియు భూమి మరియు మార్స్ వంటి రాతి గ్రహాల సృష్టిలో పాల్గొన్న ప్రక్రియలపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందించగలవు.

దాని ప్రయాణంలో సైక్ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌తో పాటుగా డీప్ స్పేస్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్స్ (DSOC) అనే సెకండరీ పేలోడ్ ఉంటుంది. భవిష్యత్ NASA మిషన్‌ల కోసం కమ్యూనికేషన్ బ్యాండ్‌విడ్త్‌ను మెరుగుపరచడం, చంద్రుని అవతల నుండి డేటాను ప్రసారం చేయడం కోసం లేజర్‌ల వినియోగాన్ని పరీక్షించడం ఈ సాంకేతిక ప్రదర్శన లక్ష్యం. DSOC సైకితో పాటు ప్రయాణం చేస్తుంది మరియు మిషన్ యొక్క ప్రారంభ రెండు సంవత్సరాల పాటు పనిచేస్తుంది, ఈ కొత్త కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యొక్క ప్రభావాన్ని అంచనా వేస్తుంది.

ఈ ఉత్తేజకరమైన లాంచ్ ఈవెంట్‌ను చూసేందుకు, NASA తన టెలివిజన్ ఛానెల్‌లలో ఈవెంట్‌ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తుంది. కవరేజ్ అక్టోబర్ 9, గురువారం ఉదయం 15:6 ET (15:12 am PT)కి ప్రారంభమవుతుంది, లిఫ్ట్‌ఆఫ్ 10:16 am ETకి (ఉదయం 7:16 PT) షెడ్యూల్ చేయబడుతుంది. అదే రోజు స్పేస్‌వాక్ జరగనున్నందున, స్పేస్‌వాక్ కవరేజ్ NASA TV పబ్లిక్ ఛానెల్‌లో ప్రసారం చేయబడుతుంది, అయితే సైక్ లాంచ్ NASA టెలివిజన్ మీడియా ఛానెల్‌లో చూపబడుతుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, వీక్షకులు NASA యొక్క YouTube పేజీకి ట్యూన్ చేయవచ్చు లేదా వారి వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరిచిన వీడియోను చూడవచ్చు.

ఈ అద్భుతమైన మిషన్ గ్రహాల నిర్మాణం యొక్క రహస్యాలను అన్‌లాక్ చేస్తుందని మరియు మన సౌర వ్యవస్థ యొక్క మూలాలపై విలువైన అంతర్దృష్టులను అందజేస్తుందని వాగ్దానం చేస్తుంది. సైక్ అనే సమస్యాత్మక లోహ గ్రహశకలం అన్వేషించడానికి నాసా తన ప్రతిష్టాత్మక ప్రయాణంలో సైక్ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను ప్రయోగించడానికి సిద్ధమవుతున్నందున ఉత్సాహం పెరుగుతోంది.

