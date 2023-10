శాశ్వత నివాసాన్ని నిర్మించడానికి చంద్రుని మిషన్ కోసం చైనా అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని ఆహ్వానిస్తుంది

By

2030 నాటికి అతిపెద్ద అంతరిక్ష శక్తిగా ఎదగాలనే లక్ష్యంతో చైనా తన రాబోయే చంద్ర మిషన్ కోసం అంతర్జాతీయ సహకారానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించింది. చైనా నేషనల్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (CNSA) 74వ అంతర్జాతీయ ఆస్ట్రోనాటికల్ కాంగ్రెస్‌లో ఈ ప్రకటన చేసింది. దాని Chang'e-8 మిషన్‌లో పాల్గొనడానికి దేశాలు మరియు సంస్థలు. చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంలో శాశ్వత నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఈ మిషన్ లక్ష్యం.

"మిషన్-స్థాయి" సహకారం కింద, చైనా మరియు దాని అంతర్జాతీయ భాగస్వాములు తమ అంతరిక్ష నౌకను ప్రయోగించడానికి మరియు ఆపరేట్ చేయడానికి, స్పేస్‌క్రాఫ్ట్-టు-స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ పరస్పర చర్యలలో పాల్గొనడానికి మరియు చంద్ర ఉపరితలాన్ని సంయుక్తంగా అన్వేషించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చైనీస్ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్ అయిన తర్వాత అంతర్జాతీయ భాగస్వాములు తమ స్వంత మాడ్యూళ్లను స్వతంత్రంగా అమలు చేయడానికి కూడా స్వాగతం పలుకుతారు.

ఆసక్తి గల పార్టీలు డిసెంబర్ 31వ తేదీలోపు CNSAకి ఉద్దేశ్య లేఖను సమర్పించాలి. ప్రతిపాదనల తుది ఎంపిక సెప్టెంబర్ 2024లో చేయబడుతుంది. చాంగ్-8 మిషన్ 7 కోసం సెట్ చేయబడిన చాంగ్-2026 మిషన్‌ను అనుసరిస్తుంది, ఇది చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై చంద్ర వనరులను శోధిస్తుంది. ఈ రెండు మిషన్లు చైనా నేతృత్వంలోని అంతర్జాతీయ చంద్ర పరిశోధనా కేంద్రం (ILRS) నిర్మాణానికి పునాది వేస్తాయి.

ఇటీవల 2020లో చంద్రునిపై అన్‌క్రూడ్ ప్రోబ్‌ను మోహరించిన చైనా, మట్టి నమూనాలను తిరిగి పొందేందుకు 6 ప్రథమార్థంలో చంద్రుని యొక్క అవతలి వైపుకు మరొక చాంగ్'ఇ-2024 ప్రోబ్‌ను పంపాలని యోచిస్తోంది. 2030 నాటికి చంద్రునిపై వ్యోమగాములను దింపడమే అంతిమ లక్ష్యం.

ఇంతలో, NASA యొక్క ఆర్టెమిస్ కార్యక్రమం డిసెంబర్ 2025 నాటికి US వ్యోమగాములను తిరిగి చంద్రుని ఉపరితలంపైకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, US చట్టం కారణంగా NASA ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా చైనాతో సహకరించడం నిషేధించబడింది. 3లో ఆర్టెమిస్ 2025 మిషన్ ఇద్దరు US వ్యోమగాములు చంద్రుని యొక్క దక్షిణ ధృవం మీద ల్యాండ్ అవ్వడాన్ని చూస్తారు, ఇది ఇంతకు ముందు మానవులు అన్వేషించని ప్రాంతం. సిబ్బంది ఆర్టెమిస్ 4 మరియు 5 మిషన్లు వరుసగా 2027 మరియు 2029కి ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి.

సెప్టెంబరు నాటికి, 29 దేశాలు ఆర్టెమిస్ ఒప్పందాలపై సంతకం చేశాయి, ఇది అంతరిక్షంలో మరియు చంద్రుని ఉపరితలంపై ప్రవర్తనకు మార్గదర్శకాలను ఏర్పాటు చేయడానికి నాసా మరియు US స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ రూపొందించిన ఒప్పందం. ముఖ్యంగా చైనా, రష్యాలు ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయకపోవడం గమనార్హం. చైనా ప్రస్తుతం రష్యా మరియు వెనిజులా నుండి లూనార్ స్టేషన్ ప్రోగ్రామ్ కోసం భాగస్వామ్యాన్ని పొందింది.

సారాంశంలో, దాని Chang'e-8 మిషన్‌లో అంతర్జాతీయ సహకారం కోసం చైనా యొక్క ఆహ్వానం ఒక ప్రధాన అంతరిక్ష శక్తిగా మారాలనే దాని ఆశయానికి ఒక ముఖ్యమైన దశను సూచిస్తుంది. ఇతర దేశాలతో కలిసి పనిచేయడం ద్వారా, చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై శాశ్వత నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేయడం లక్ష్యం, 2030లలో అంతర్జాతీయ చంద్ర పరిశోధనా కేంద్రం నిర్మాణానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. చైనా యొక్క కాలక్రమం NASA యొక్క ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్‌తో సమలేఖనం చేయబడినప్పటికీ, US చట్టం కారణంగా రెండు అంతరిక్ష సంస్థల మధ్య సహకారాలు పరిమితం చేయబడ్డాయి.