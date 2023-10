By

అక్టోబర్ 1963లో, NASA తన మూడవ వ్యోమగాములను ఎంపిక చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఈ 14 మంది వ్యక్తులు 720 మంది సైనిక మరియు పౌర దరఖాస్తుదారుల నుండి ఎంపిక చేయబడ్డారు, ఇది ఆ సమయంలో అత్యంత ఉన్నత విద్యావంతులైన వ్యోమగాముల సమూహంగా మారింది. అపోలో మూన్ ల్యాండింగ్ ప్రోగ్రామ్ కోసం సాంకేతికతలను పరీక్షించడానికి రూపొందించబడిన రెండు సీట్ల జెమిని అంతరిక్ష నౌకను ఎగరవేయడం వారి లక్ష్యం.

విషాదకరంగా, ఈ గుంపులోని నలుగురు సభ్యులు తమ మొదటి అంతరిక్షయానం చేయడానికి ముందు మరణించారు. అయితే, మిగిలిన 10 మంది వ్యోమగాములు జెమిని మరియు అపోలో ప్రోగ్రామ్‌లలో మొత్తం 18 మిషన్‌లను ప్రయాణించారు. వారిలో ఏడుగురు చంద్రునిపైకి ప్రయాణించారు, నలుగురికి దాని ఉపరితలంపై నడిచే అవకాశం కూడా లభించింది. ఒక వ్యోమగామి స్కైలాబ్‌లో దీర్ఘకాల మిషన్‌ను కూడా ప్రయాణించాడు.

ఈ మూడవ సమూహంలోని వ్యోమగాముల ఎంపిక ప్రక్రియ కఠినంగా జరిగింది. అభ్యర్థులు ఇంజనీరింగ్ లేదా ఫిజికల్ సైన్స్‌లో డిగ్రీతో US పౌరులు అయి ఉండాలి, టెస్ట్ పైలట్ అనుభవం లేదా 1,000 గంటల ఫ్లయింగ్ జెట్‌లను కలిగి ఉండాలి, 34 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే తక్కువ వయస్సు కలిగి ఉండాలి మరియు ఆరు అడుగుల కంటే ఎక్కువ పొడవు ఉండకూడదు. అందుకున్న 720 దరఖాస్తుల నుండి, ఎంపిక బోర్డు తదుపరి స్క్రీనింగ్ కోసం 136 మంది అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసింది, చివరికి దానిని టాప్ 14కి తగ్గించింది.

ఎంపికైన తర్వాత, కొత్త వ్యోమగాములు విస్తృతమైన శిక్షణను పొందారు మరియు అంతరిక్ష కార్యక్రమంలోని వివిధ అంశాలతో పరిచయం చేసుకున్నారు. వారు స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ డిజైన్ మరియు కంట్రోల్ సిస్టమ్‌ల వంటి నిర్దిష్ట రంగాలలో నైపుణ్యాన్ని పొందేందుకు సాంకేతిక పనులను అందుకున్నారు. వారి కోర్స్‌వర్క్ ఖగోళ శాస్త్రం, ఏరోడైనమిక్స్, స్పేస్ మెడిసిన్ మరియు జియాలజీ వంటి విషయాలను కవర్ చేసింది. వారు అరణ్యాలు, ఎడారులు మరియు నీటితో సహా వివిధ వాతావరణాలలో మనుగడ శిక్షణ కూడా పొందారు.

14 మంది వ్యోమగాములు విభిన్న నేపథ్యాల నుండి వచ్చారు, US వైమానిక దళం నుండి ఏడుగురు, US నౌకాదళం నుండి నలుగురు, US మెరైన్ కార్ప్స్ నుండి ఒకరు మరియు సైనిక అనుభవం ఉన్న ఇద్దరు పౌరులు ఉన్నారు. అపోలో 11 మిషన్ సమయంలో చంద్రునిపై నడిచిన రెండవ వ్యక్తి అయిన ఎడ్విన్ ఇ. "బజ్" ఆల్డ్రిన్ వంటి ప్రతి వ్యోమగామి ఈ కార్యక్రమానికి వారి స్వంత విశిష్ట సహకారాన్ని అందించారు.

అంతరిక్ష పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో మూడవ బృందం వ్యోమగాములు కీలక పాత్ర పోషించారు. వారు భవిష్యత్ మిషన్లకు మార్గం సుగమం చేసారు మరియు కాస్మోస్ గురించి మన జ్ఞానాన్ని విస్తరించారు.

