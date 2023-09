அமெரிக்காவின் முதல் பெண் விண்வெளி வீரர்களின் சொல்லப்படாத கதை: தடைகளை உடைத்து புதிய உயரங்களை எட்டுதல்

"The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" இல், லோரன் க்ரஷ், ஆண் ஆதிக்கம் செலுத்தும் விண்வெளி ஆய்வு உலகில் கண்ணாடி கூரையை உடைத்த ஆறு அசாதாரண பெண்களின் பயணத்தை ஆராய்கிறார். க்ரஷ் விண்வெளிப் பந்தயத்தில் வெள்ளை நிற ஆண் ஆதிக்கத்தின் நிலவும் கதைக்கு சவால் விடுகிறார் மற்றும் பெண்களை உள்ளடக்கிய நாசாவின் முதல் வகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இருந்த இந்த பெண்களின் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளை எடுத்துக்காட்டுகிறார்.

க்ரஷ் சாலி ரைடு, ஜூடி ரெஸ்னிக், கேத்தி சல்லிவன், அன்னா ஃபிஷர், ரியா செடான் மற்றும் ஷானன் லூசிட் ஆகியோரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டுள்ளார். இந்த பெண்கள் 1978 இல் நாசாவின் விண்வெளிப் படையில் சேர்ந்தனர், மேலும் அவர்களுக்கு முன்னர் தடைசெய்யப்பட்ட உயரங்களை அடைய உறுதியாக இருந்தனர்.

"தி சிக்ஸ்" அவர்களின் உந்துதல்கள் மற்றும் தயக்கங்களைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை வழங்குகிறது, ஒவ்வொரு பெண்ணும் விண்வெளி வீரராக ஆவதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை உணர்ந்த தருணங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. க்ரஷ் அவர்களின் தேர்வு செயல்முறையை பன்முகத்தன்மையை நோக்கிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாக விவரிக்கிறார், இருப்பினும் வர்க்கம் பெரும்பாலும் வெள்ளையர்களால் ஆனது.

இந்த புத்தகம் இந்த பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை எதிர்கொள்கிறது, இதில் பாலியல் ஊடக கவனம், விண்வெளியில் காதல் மற்றும் செக்ஸ் பற்றிய பேரினவாத ஊகங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையை சமநிலைப்படுத்துவதற்கான போராட்டம் ஆகியவை அடங்கும். க்ரஷ், அவர்களின் தனியுரிமை மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான ரைடின் போர் போன்ற, துன்பங்களை எதிர்கொள்ளும் அவர்களின் பின்னடைவு மற்றும் உறுதிப்பாட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை ஊடக ஆய்வுக்கு மத்தியில் தருகிறார்.

நாசாவிற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பன்முகத்தன்மைக்காக சாம்பியன்கள் ஆற்றிய முக்கிய பாத்திரங்களை "தி சிக்ஸ்" எடுத்துக்காட்டுகிறது. நாசா ஊழியர் ரூத் பேட்ஸ் ஹாரிஸ், பன்முகத்தன்மை இல்லாத ஏஜென்சியை தைரியமாக விமர்சித்தார். மெர்குரி 13, 1960 களின் முற்பகுதியில் தாங்கள் விண்வெளி வீரர்களாக இருக்க முடியும் என்பதை நிரூபிக்க கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பெண்களின் குழுவும் அங்கீகாரம் பெற்றது.

க்ரஷ் விண்வெளி வீரர்களின் அன்றாட அனுபவங்களை ஒருங்கிணைக்கிறது, அவர்களின் வேலையின் வியக்கத்தக்க சாதாரண அம்சங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. அவர்கள் விண்வெளி உடைகளை சோதித்தனர், ரோபோ கைகளை சூழ்ச்சி செய்தனர் மற்றும் தங்கள் அலுவலக கதவுகளில் பினப் காலெண்டர்களைக் காண்பிக்கும் ஆண் சக ஊழியர்களுடன் பணிபுரிவதில் உள்ள சிக்கல்களை வழிநடத்தினர்.

புத்தகம் ஆபத்து மற்றும் சோகம் அற்றதாக இல்லை என்றாலும், க்ரஷ் பாலினம் மற்றும் இனம் ஆகியவற்றைக் கடந்த தைரியத்தையும் விடாமுயற்சியையும் வலியுறுத்துகிறார். சேலஞ்சர் பேரழிவு விண்வெளி ஆய்வில் உள்ளார்ந்த ஆபத்துகள் மற்றும் ரெஸ்னிக் செய்த இறுதி தியாகத்தின் நிதானமான நினைவூட்டலாக செயல்படுகிறது.

நுணுக்கமான ஆராய்ச்சி மற்றும் வசீகரிக்கும் கதைசொல்லல் மூலம், "தி சிக்ஸ்" விண்வெளிப் பந்தயத்தைப் பற்றிய நமது புரிதலை விரிவுபடுத்துகிறது மற்றும் "மனிதகுலத்தின் முழு குடும்பத்திற்கும்" யார் சொந்தமாக இருக்க முடியும் என்ற பாரம்பரிய கருத்துக்களை சவால் செய்கிறது.

மூல: நியூயார்க் டைம்ஸ்