Chrome ஜீரோ-டே பாதிப்புக்கான அவசரகால பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை Google வெளியிடுகிறது

கூகுள் தனது குரோம் இணைய உலாவியில் பூஜ்ஜிய நாள் பாதிப்புக்கு தீர்வு காண அவசரகால பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து தாக்குதல்களில் பயன்படுத்தப்படும் நான்காவது பூஜ்ஜிய நாள் பாதிப்பு இதுவாகும். CVE-2023-4863 என அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிப்பு, காடுகளில் தீவிரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குரோம் பயனர்கள் தங்கள் உலாவிகளை சமீபத்திய பதிப்பிற்கு விரைவில் மேம்படுத்துமாறு கூகுள் வலியுறுத்தியுள்ளது.

பாதிப்பு, ஒரு WebP ஹீப் பஃபர் ஓவர்ஃப்ளோ பலவீனம், செயலிழப்புகளை ஏற்படுத்தும் மற்றும் தன்னிச்சையான குறியீடு செயல்படுத்தலை எளிதாக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. இது ஆரம்பத்தில் Apple SEAR மற்றும் The Citizen Lab ஆகியவற்றால் The University of Toronto's Munk School இல் தெரிவிக்கப்பட்டது. எதிர்கட்சி அரசியல்வாதிகள், பத்திரிக்கையாளர்கள் மற்றும் எதிர்ப்பாளர்கள் போன்ற அதிக ஆபத்துள்ள நபர்களுக்கு எதிராக அரசாங்க ஆதரவு அச்சுறுத்தல் நடிகர்களால் இலக்கு வைக்கப்பட்ட ஸ்பைவேர் தாக்குதல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட பூஜ்ஜிய-நாள் பிழைகளை சிட்டிசன் லேப் முன்பு கண்டறிந்துள்ளது.

பாதிப்பு சுரண்டப்பட்டதை கூகுள் உறுதிசெய்துள்ள நிலையில், தாக்குதல்கள் குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்களை நிறுவனம் வழங்கவில்லை. பெரும்பாலான பயனர்கள் தங்கள் உலாவிகளை திருத்தத்துடன் புதுப்பிக்கும் வரை பிழை விவரங்கள் மற்றும் இணைப்புகளுக்கான அணுகல் தடைசெய்யப்படும். இது அச்சுறுத்தல் நடிகர்கள் தகவலின் அடிப்படையில் தங்கள் சொந்த சுரண்டல்களை உருவாக்குவதைத் தடுக்கும்.

Chrome பயனர்கள் தங்கள் உலாவிகளை Chrome மெனு மூலம் அல்லது தங்கள் சாதனங்களை மறுதொடக்கம் செய்வதன் மூலம் புதுப்பிக்கலாம். மறுதொடக்கத்திற்குப் பிறகு பயனர் தொடர்பு இல்லாமல் தானியங்கி புதுப்பிப்புகள் நிறுவப்படும். தங்கள் உலாவிகளை உடனடியாகப் புதுப்பிப்பதன் மூலம், மேலும் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு பயனர்கள் சாத்தியமான தாக்குதல்களில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.

முடிவில், Chrome இல் உள்ள சமீபத்திய பூஜ்ஜிய நாள் பாதிப்புக்கு தீர்வு காண கூகுள் விரைவான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. சுரண்டல் அபாயத்தைத் தணிக்க பயனர்கள் தங்கள் உலாவிகளை சமீபத்திய பதிப்பிற்கு மேம்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், சாத்தியமான தாக்குதல்களில் இருந்து அவர்கள் தங்கள் கணினிகளையும் தரவுகளையும் பாதுகாக்க முடியும்.

- Google பாதுகாப்பு ஆலோசனை

ஆப்பிள் பாதுகாப்பு பொறியியல் மற்றும் கட்டிடக்கலை (SEAR)

- டொராண்டோ பல்கலைக்கழகத்தின் மங்க் பள்ளியில் உள்ள குடிமக்கள் ஆய்வகம்