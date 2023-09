Fortnite புதுப்பிப்பு 26.10: வேலையில்லா நேர அட்டவணை மற்றும் புதிய உள்ளடக்கம் பற்றிய ஊகங்கள்

By

ஃபோர்ட்நைட் டெவலப்பர், எபிக் கேம்ஸ், 26.10 புதுப்பிப்புக்கு கேம் தற்காலிகமாக கிடைக்காது என்று அறிவித்துள்ளது. இந்த அப்டேட் PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android மற்றும் PC உள்ளிட்ட பல்வேறு தளங்களுக்குப் பொருந்தும். செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதி காலையில் அப்டேட் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் என்று பிளேயர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

புதுப்பித்தலுடன், பயனர்கள் சேவையக செயலிழப்பு காலத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டும். இதன் பொருள் Fortnite இரண்டு மணிநேரங்களுக்கு தற்காலிகமாக இயக்க முடியாததாக இருக்கும். நீங்கள் எப்போது கேமில் மீண்டும் உள்நுழையலாம் என்பது பற்றிய விரிவான தகவலுக்கு, 26.10 சர்வர் வேலையில்லா நேர அட்டவணை இங்கே உள்ளது:

- வேலையில்லா நேரம் 4 AM ET மணிக்குத் தொடங்கும், இதன் விளைவாக மேட்ச்மேக்கிங் சிறிது நேரத்திற்கு முன்பே முடக்கப்படும்.

- UK ரசிகர்களுக்கு, முழு ஆஃப்லைன் காலம் காலை 9 BST மணிக்குத் தொடங்கும், அதே நேரத்தில் மேட்ச்மேக்கிங் 8.30 AM BSTக்கு முடக்கப்படும்.

எபிக் கேம்ஸ் வேலையில்லா நேரம் எப்போது முடிவடையும் என்பதை வெளிப்படையாகக் கூறவில்லை என்றாலும், பராமரிப்பு பொதுவாக இரண்டு மணிநேரம் ஆகும். எனவே, Fortnite ஆனது 11 AM BST மணிக்குள் ஆன்லைனில் திரும்ப வேண்டும்.

இந்த புதுப்பிப்பின் அறிவிப்பு, 26.10 புதுப்பிப்பில் என்ன புதிய உள்ளடக்கம் சேர்க்கப்படும் என்பது குறித்து ஆர்வலர்கள் மத்தியில் ஊகத்தைத் தூண்டியுள்ளது. மோர்டல் கோம்பாட் 1 இன் உடனடி அணுகல் வெளியீட்டில், உரிமையாளரின் சப் ஜீரோ ஃபோர்ட்நைட்டில் விளையாடக்கூடிய பாத்திரமாக மாறக்கூடும் என்று சில ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.

கூடுதலாக, எபிக் கேம்ஸ் ஒரு புதிய பொருள் அல்லது ஆயுதம் மற்றும் புதிய ஆக்மென்ட்டை அறிமுகப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வீரர்கள் தங்கள் கேமிங் அனுபவத்தைப் பெறுவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் உருப்படி கடை புதிய தோல்களைப் பெறும்.

இந்த புதிய சேர்த்தல்களுடன், எபிக் கேம்ஸ் புதிய சீசனின் தொடக்கத்தில் இருந்தே நிலவும் பிழைகள் மற்றும் கேம்ப்ளே குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும், மேலும் சிறந்த இன்பத்திற்காக கேமை மெருகூட்டுகிறது.

ஆதாரம்: எபிக் கேம்ஸ் ட்விட்டர் அறிவிப்பு