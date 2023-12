வீடியோ கேம் விலைகளின் மாறும் நிலப்பரப்பை ஆராய்தல்

சமீபத்திய ஷோகேஸ் நிகழ்வில், Capcom மார்ச் 2, 26 அன்று வெளியிடப்படும் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டிராகன் டாக்மா 2024 ஐ வெளிப்படுத்தியது. இருப்பினும், இந்த அதிரடி ரோல்-பிளேமிங் கேம் நிறுவனம் $70 க்கு முதன்முதலாக முன்னேறும் என்பதால், இந்த அறிவிப்பு தொழில்துறை மாற்றத்தைக் குறித்தது. விலை வரம்பு. விளையாட்டின் PS5, Xbox Series X/S மற்றும் ஸ்டீம் பதிப்புகளுக்கான நிலையான பதிப்புகள் அனைத்தும் $70 விலையில் உள்ளன, அதே சமயம் ஒரு டீலக்ஸ் பதிப்பு $80க்கு கிடைக்கிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாக, வீடியோ கேம் தொழில் படிப்படியாக ஒரு புதிய விலையிடல் போக்குக்கு மாற்றியமைத்து வருகிறது. "டிரிபிள் ஏ" வீடியோ விலை பம்ப் என குறிப்பிடப்படுகிறது, கேம்கள் பாரம்பரிய $60 குறியிலிருந்து $70 வரை விலை அதிகரித்து வருகின்றன. ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் 6 போன்ற தலைப்புகளுக்குப் பெயர் பெற்ற கேப்காம், இந்த புதிய விலை நிர்ணய உத்தியை ஏற்காமல் இதற்கு முன்பு இருந்தது. இருப்பினும், டிராகனின் டாக்மா 2 வெளியீட்டில், நிறுவனம் இந்த அதிக விலை புள்ளியின் தண்ணீரை சோதிக்க தயாராக இருப்பதாக தெரிகிறது.

காப்காமின் முடிவு செப்டம்பர் மாதம் டோக்கியோ கேம் ஷோவில் அவர்களின் தலைவர் ஹருஹிரோ சுஜிமோட்டோவின் கருத்துக்களுடன் ஒத்துப்போகிறது, வீடியோ கேம் விலைகள் "மிகக் குறைவு" என்று அவரது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது கேம்களின் வளர்ச்சிக்கான செலவுகள் உயர்ந்துவிட்டன, அதே நேரத்தில் மென்பொருளின் விலைகள் அதே விகிதத்தில் அதிகரிக்கவில்லை என்று Tsujimoto வாதிட்டார். உயரும் ஊதியங்கள் மற்றும் உயர்தர விளையாட்டுகளுக்கான தொடர்ச்சியான தேவையை கருத்தில் கொண்டு, விலைகளை உயர்த்துவது தொழில்துறைக்கு "ஆரோக்கியமான விருப்பமாக" இருக்கும் என்று அவர் பரிந்துரைத்தார்.

விலையுயர்ந்த விளையாட்டுகளின் விற்பனையில் சாத்தியமான பொருளாதார வீழ்ச்சியின் தாக்கம் குறித்து சிலர் கேள்வி எழுப்பினாலும், சுஜிமோடோ நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார். மற்ற பொழுதுபோக்குத் தொழில்களுக்கு இணையாக வரைந்து, மந்த காலங்களில் மக்கள் இன்னும் திரைப்படங்கள் மற்றும் கச்சேரிகளில் கலந்து கொள்வதாகக் குறிப்பிட்டார். அவரைப் பொறுத்தவரை, பொருளாதாரச் சூழலைப் பொருட்படுத்தாமல் உயர்தர விளையாட்டுகள் தொடர்ந்து விற்கப்படும்.

Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Forspoken, Dead Island 2, Hogwarts Legacy மற்றும் Wild Heart போன்ற வெளியீடுகள் உட்பட $70 விலையுள்ள கேம்களின் வளர்ந்து வரும் பட்டியலில் டிராகனின் டாக்மா 2 இணைந்துள்ளது. கேமிங் நிலப்பரப்பு உருவாகும்போது, ​​இந்த அதிக விலை புள்ளிகளுக்கு நுகர்வோர் எவ்வாறு பதிலளிப்பார்கள் மற்றும் பிற டெவலப்பர்கள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள் இதைப் பின்பற்றுவார்களா என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

1. வீடியோ கேம்களின் விலை ஏன் அதிகரிக்கிறது?

கேப்காமின் தலைவர் ஹருஹிரோ சுஜிமோட்டோ போன்ற தொழில்துறை தலைவர்களின் கூற்றுப்படி, கேம் மேம்பாட்டிற்கான அதிகரித்து வரும் செலவுகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் ஊதியங்களுக்கு ஈடுசெய்ய வேண்டிய அவசியம் ஆகியவை வீடியோ கேம் விலைகள் அதிகரிப்பதற்கான காரணிகளாகும். தற்போதைய விலைகள் உயர்தர கேம்களை உருவாக்க தேவையான ஆதாரங்களை பிரதிபலிக்கவில்லை என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

2. $70 விலைப் புள்ளி வீடியோ கேம்களுக்கான புதிய தரநிலையாக மாறுமா?

பல விளையாட்டுகள் $70 விலைப் புள்ளியை ஏற்றுக்கொண்டாலும், இது புதிய தொழில் தரமாக மாறுமா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. ஒவ்வொரு வெளியீட்டாளரும் டெவலப்பரும் தங்கள் விலை நிர்ணய உத்திகளைத் தீர்மானிப்பதற்கு முன் நுகர்வோர் பதில் மற்றும் சந்தைப் போக்குகளை மதிப்பீடு செய்வார்கள்.

3. பொருளாதார வீழ்ச்சியின் போது விளையாட்டு விலைகள் உயர்வது விளையாட்டு விற்பனையை பாதிக்குமா?

ஹருஹிரோ சுஜிமோட்டோ போன்ற தொழில்துறை தலைவர்கள், பொருளாதார மந்தநிலையின் போது கூட உயர்தர விளையாட்டுகள் தொடர்ந்து விற்கப்படும் என்று நம்புகிறார்கள். பொருளாதார சவால்கள் இருந்தபோதிலும் மக்கள் இன்னும் ஓய்வு நேர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் மற்ற பொழுதுபோக்குத் தொழில்களுக்கு அவர்கள் இணையாக உள்ளனர்.

4. ஏதேனும் மாற்று விலை மாதிரிகள் பரிசீலிக்கப்படுகிறதா?

$70 என்பது தற்போது பல கேம்களுக்கான தற்போதைய விலைப் புள்ளியாக இருந்தாலும், டெவலப்பர்களும் வெளியீட்டாளர்களும், பரந்த அளவிலான நுகர்வோரைப் பூர்த்தி செய்ய மற்றும் பல்வேறு வாங்குதல் விருப்பங்களை வழங்க, அடுக்கு விலை அல்லது சந்தா சேவைகள் போன்ற மாற்று விலை மாதிரிகளை ஆராயலாம். இருப்பினும், தொழில் இன்னும் சோதனை மற்றும் தழுவல் ஒரு கட்டத்தில் உள்ளது.