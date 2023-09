ஆப்பிள் நிகழ்வு 2023: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட Apple Event 2023, “Wanderlust” என்ற தலைப்பில் செப்டம்பர் 12, 2023 அன்று PT காலை 10:00 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. இந்த நிகழ்வானது iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய புதிய தயாரிப்புகளின் வரம்பைக் காண்பிக்கும். இந்த புதிய சாதனங்களின் வெளியீட்டிற்காக பலர் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர், குறிப்பாக ஐபோன் 15 அல்ட்ரா, தோற்றமளிக்கும் வதந்திகள்.

Apple Event 2023 ஆனது Apple TV மற்றும் Apple.com இல் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கிற்குக் கிடைக்கும், இதன் மூலம் பார்வையாளர்கள் சமீபத்திய தயாரிப்பு அறிவிப்புகளைப் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்க முடியும். நிகழ்வின் நேரங்கள் நாட்டைப் பொறுத்து மாறுபடும். தயாரிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதும், முன்பதிவுகள் கிடைக்கும், மேலும் சில நாட்களுக்குள் டெலிவரி செய்யப்படும்.

Apple Event 2023க்கான தயாரிப்பு வரிசையில் iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra அல்லது Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 மற்றும் பல உள்ளன. இந்த சாதனங்கள் தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்களை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு அம்சங்களையும் மேம்பாடுகளையும் வழங்குகின்றன.

Apple Event 2023க்கான நாடு வாரியான நேரங்கள் பின்வருமாறு: அமெரிக்கா (10:00 AM PT), ஐரோப்பா (10:00 AM PT), இந்தியா (10:30 PM IST), ஆஸ்திரேலியா (10:00 AM PT), கனடா (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), ரஷ்யா (10:00 AM PT), மற்றும் சீனா (10:00 AM PT).

ஆப்பிள் நிகழ்வு 15 இல் ஐபோன் 2023 வெளியீடு ஒரு சிறப்பம்சமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஐபோன் 15 ஆனது, ஐபோன் 15 ப்ரோ மற்றும் ப்ரோ மேக்ஸ் போன்ற பல்வேறு வகைகளில் வரும், இது வெவ்வேறு பயனர் விருப்பங்களை வழங்குகிறது. ஐபோன் 15 இன் வெளியீட்டு விலை சுமார் ரூ. 80,000 என்று வதந்தி பரவுகிறது, இது உயர்தர சாதனமாக அமைகிறது.

கூடுதலாக, ஆப்பிள் நிகழ்வு ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 9 ஐ அறிமுகப்படுத்தும், இது வாட்ச்ஓஎஸ் 10 எனப்படும் புதுப்பிக்கப்பட்ட இயக்க முறைமையைக் கொண்டுள்ளது. ஆப்பிள் வாட்சின் இந்த சமீபத்திய மறு செய்கையில் பயனர்கள் பல புதிய அம்சங்கள் மற்றும் மேம்பாடுகளை எதிர்பார்க்கலாம்.

Apple Event 2023ஐ நேரலையில் பார்க்க, பார்வையாளர்கள் apple.comஐப் பார்வையிடலாம் அல்லது Apple TV அல்லது YouTube ஆப்ஸ் மூலம் நிகழ்வை அணுகலாம். இந்த பிளாட்ஃபார்ம்கள், சமீபத்திய தயாரிப்புகள் மற்றும் அறிவிப்புகளை நேரடியாகப் பார்த்து, நிகழ்வை நேரில் பார்க்கும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

முடிவில், ஆப்பிள் நிகழ்வு 2023 மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது அற்புதமான புதிய சாதனங்கள் மற்றும் அம்சங்களை உறுதியளிக்கிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கள் இந்த நிகழ்வை ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர், இது ஆப்பிள் ரசிகர்களும் நுகர்வோரும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய நிகழ்வாக அமைகிறது.

