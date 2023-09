நிண்டெண்டோ ஸ்விட்ச் 2 மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட சுமை நேரங்களைக் கொண்டதாக வதந்தி பரவியது

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிண்டெண்டோ ஸ்விட்ச் 2 பற்றிய வதந்திகள் தொடர்ந்து பரவி வருகின்றன, அதன் செயல்திறன் மற்றும் அம்சங்கள் பற்றிய புதிய விவரங்கள் வெளிவருகின்றன. ஆகஸ்ட் மாதம் கேம்ஸ்காமில் கன்சோல் ஒரு ரகசிய காட்சியைக் கொண்டிருந்ததாக நம்பகமான ஆதாரங்கள் கூறின, இப்போது மூன்றாவது ஆதாரம் இந்தக் கூற்றுகளை உறுதிப்படுத்தி கூடுதல் தகவலைச் சேர்த்துள்ளது.

Eurogamer மற்றும் VGC இன் அறிக்கைகளின்படி, ஸ்விட்ச் 2 ஆனது "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ஐ அதிக பிரேம் வீதம் மற்றும் தெளிவுத்திறனில் இயக்குவதாக வதந்தி பரவுகிறது, இது பிரபலமான விளையாட்டின் ரசிகர்களுக்கு நம்பிக்கையளிக்கிறது. Nate The Hate, முன்பு நம்பகமான நிண்டெண்டோ இன்சைடர், இந்த கூற்றுக்களை ஆதரித்து, கன்சோலைப் பற்றி அவர் கேள்விப்பட்ட கூடுதல் விவரங்களையும் வெளிப்படுத்தினார்.

நேட் தி ஹேட் குறிப்பிட்டுள்ள ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் சுமை நேரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க குறைப்பு ஆகும். புதிய வன்பொருள் கேம்களுக்கு, குறிப்பாக பிரதான மெனுவில் இருந்து துவக்கும் போது, ​​உடனடியாக ஏற்றப்படும் நேரங்களை அனுமதிக்கும் என்று அவர் கூறுகிறார். ஏறக்குறைய 30 வினாடிகள் ஏற்ற நேரங்களைக் கொண்ட அசல் சுவிட்சை ஒப்பிடும்போது இது ஒரு பெரிய முன்னேற்றம்.

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, ஸ்விட்ச் 60 இல் 4K தெளிவுத்திறனில் "ப்ரீத் ஆஃப் தி வைல்டு" வினாடிக்கு 2 பிரேம்களில் இயங்குவதாக நேட் தி ஹேட் கூறுகிறது. பிளேஸ்டேஷன் போன்றே மேம்பட்ட கதிர்-தடமறிதல் திறன்களை கன்சோலில் கொண்டுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். 5 மற்றும் Xbox Series X/S ஐ அடையலாம். இருப்பினும், ஸ்விட்ச் 2 இன் மூல சக்தி Xbox Series ஐ விட குறைவாக இருக்கும் என்று அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார்.

இதை ஈடுசெய்ய, ஸ்விட்ச் 2 DLSS (ஆழமான கற்றல் சூப்பர் மாதிரி) எனப்படும் புதிய தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடும், இது குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட சாதனங்களில் 4K தெளிவுத்திறனை உருவகப்படுத்த முடியும். செயல்திறன் செயல்திறனைப் பராமரிக்கும் போது, ​​நேட்டிவ் 4K உடன் ஒப்பிடக்கூடிய காட்சி அனுபவத்தை இது வழங்க முடியும்.

ஸ்விட்ச் 2 இன் பின்னோக்கி இணக்கத்தன்மை மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வெளிப்படுத்தல்/தொடக்க தேதிகள் குறித்து இன்னும் நிச்சயமற்ற நிலை உள்ளது, Nate The Hate அடுத்த நிண்டெண்டோ டைரக்ட் ஏறக்குறைய மூன்று நாட்களில் ஒளிபரப்பப்படும் என்று பரிந்துரைக்கிறது, ஒருவேளை செப்டம்பர் 14 அன்று. நிண்டெண்டோ டைரக்ட்ஸ் பொதுவாக நடைபெறும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் வியாழன்.

முடிவில், நிண்டெண்டோ ஸ்விட்ச் 2 இன் வதந்தியான அம்சங்கள் மேம்பட்ட செயல்திறன், குறைக்கப்பட்ட சுமை நேரங்கள் மற்றும் DLSS தொழில்நுட்பத்தின் சாத்தியமான பயன்பாடு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்த கன்சோல் தொடர்பான நிண்டெண்டோவிடமிருந்து மேலும் புதுப்பிப்புகளை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

ஆதாரங்கள்:

- யூரோகேமர்

– வி.ஜி.சி