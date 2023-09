வீடியோ மியூசிக் விருதுகள் வாக்களிப்பிற்கான AR அனுபவங்களை ஒருங்கிணைக்க Snapchat உடன் MTV பார்ட்னர்கள்

By

Snapchat இன் AR-அடிப்படையிலான லென்ஸ்களைப் பயன்படுத்தி வரவிருக்கும் வீடியோ மியூசிக் விருதுகளில் (VMAs) ஒரு வகைக்கு வாக்களிக்க பயனர்களை அனுமதிக்க Snapchat உடன் MTV இணைந்துள்ளது. Snap's Camera Kit-ஐ மேம்படுத்துவதன் மூலம், MTV ஆனது ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி (AR) அனுபவங்களை விருது நிகழ்ச்சியில் இணைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

சிறந்த புதிய கலைஞருக்கான மூன்று இறுதிப் போட்டியாளர்கள் தீர்மானிக்கப்பட்டதும், Snapchat பயனர்கள் Saucealitos உருவாக்கிய சிறப்பு லென்ஸைப் பயன்படுத்தி வாக்களிக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று விரல்களால் தங்கள் விருப்பத்தை சமிக்ஞை செய்வதன் மூலம், பயனர்கள் தாங்கள் வாக்களிக்க விரும்பும் கலைஞரைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஸ்னாப்சாட் வாக்களிப்பு இறுதிக் கணக்கில் எவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது நிச்சயமற்றதாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு வாக்கும் கணக்கிடப்படும்.

VMA லைவ்ஸ்ட்ரீமின் போது, ​​MTV ஒரு AR மூன்பெர்சனை, ரசிகர் சமர்ப்பித்த செல்ஃபிகளைக் காட்சிப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. ஒரு நாஸ்டால்ஜிக் தொடுதலாக, பாரம்பரிய வடிவத்தைப் பயன்படுத்தி தங்கள் செல்ஃபிகளை முன்கூட்டியே சமர்ப்பிக்குமாறு MTV மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டது.

பார்வையாளர்களை மேலும் ஈடுபடுத்த, தனிநபர்கள் AR Moonperson விளைவை அனுபவிக்க முடியும், அதைத் தங்கள் சொந்த வீடுகளில் காட்டலாம். அவர்களின் கேமரா ரோலில் இருந்து ஒரு செல்ஃபியைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், அவர்கள் வைசரில் தங்கள் சொந்த முகத்துடன் மிதக்கும் சந்திரனைப் பார்க்க முடியும்.

Snapchat பயனர்கள் இந்த AR அனுபவங்களை செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி காலை 12 AM ET முதல், VMA 8 PM ET மணிக்கு தொடங்குவதற்கு பல மணிநேரங்களுக்கு முன்பே அணுகலாம்.

MTVயின் முந்தைய VMAகள் Facebook, Instagram, Twitter மற்றும் YouTube போன்ற பிரபலமான சமூக ஊடக தளங்களில் 40.1 மில்லியன் தொடர்புகளைப் பதிவு செய்திருந்தாலும், Snapchat பட்டியலில் இல்லை. இருப்பினும், Snapchat அதன் இலக்கு பார்வையாளர்களான 13 முதல் 24 வயதுடையவர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது என்பதை MTV ஒப்புக்கொண்டது.

MTV உடனான இந்த ஒத்துழைப்பு அதன் கேமரா கிட்டைப் பயன்படுத்தி விருது வழங்கும் இடத்தில் Snapchat இன் அதிகாரப்பூர்வ நுழைவைக் குறிக்கிறது. முன்னதாக, Snap பல்வேறு இசை விழாக்கள், சுற்றுப்பயணத்தில் உள்ள கலைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுப் போட்டிகளுடன் இணைந்து AR அனுபவங்களை ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. எடுத்துக்காட்டாக, LA ராம்ஸ் கால்பந்து அணி, பெரிய திரையில் ரசிகர்களைக் காட்ட அரங்கத்தில் Snapchat தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியது.

பிராண்டட் மற்றும் AR-அடிப்படையிலான கேமரா தீர்வுகளுக்கு Snap முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. இசை விழாக்களுடன் ஒத்துழைப்பதைத் தவிர, நிறுவனம் AR முயற்சி-ஆன் மற்றும் 3D தயாரிப்புகளைப் பார்ப்பது போன்ற கருவிகளை வழங்கும் AR நிறுவன சேவைகளை (ARES) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஸ்னாப் AR மிரர்களையும் அறிமுகப்படுத்தியது, பிராண்ட்கள் அதன் தொழில்நுட்பத்தை இயற்பியல் இடைவெளிகளில் ஒருங்கிணைக்க உதவுகிறது.

ஆதாரங்கள்:

- எம்டிவி

- ஒடி