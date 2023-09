போகிமொன் ஸ்கார்லெட் மற்றும் வயலட்டில் டீல் மாஸ்க் டிஎல்சியின் வெளியீட்டு நேரம்

By

உலகெங்கிலும் உள்ள பயிற்சியாளர்கள் முதல் Pokemon Scarlet மற்றும் Violet DLC, The Teal Mask இன் வெளியீட்டிற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். செப்டம்பர் 13, புதன்கிழமை தொடங்கப்பட உள்ளது, வீரர்கள் தங்கள் பிராந்தியத்தில் குறிப்பிட்ட வெளியீட்டு நேரங்களைப் பற்றி ஆர்வமாக உள்ளனர்.

உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவலின்படி, The Teal Mask DLC பின்வரும் நேரங்களில் வெளியிடப்படும்:

பசிபிக் நேரம் மாலை 6 மணி (செப்டம்பர் 12)

– மத்திய நேரம் இரவு 8 மணி (செப்டம்பர் 12)

கிழக்கு நேரப்படி இரவு 9 மணி (செப்டம்பர் 12)

– இங்கிலாந்து நேரப்படி அதிகாலை 2 மணி (செப்டம்பர் 13)

- மத்திய ஐரோப்பா நேரம் காலை 3 மணி (செப்டம்பர் 13)

– இந்திய நேரம் காலை 5:30 (செப்டம்பர் 13)

- ஜப்பான் நேரம் காலை 9 மணி (செப்டம்பர் 13)

இந்த நேரங்கள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் வழங்கப்பட்ட நேரத்தில் கேம் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வெளியீட்டு நேர மாற்றங்கள் தொடர்பான எந்த அறிவிப்புகளுக்கும் வீரர்கள் புதுப்பித்த நிலையில் இருக்க வேண்டும்.

டீல் மாஸ்க் என்பது போகிமொன் ஸ்கார்லெட் மற்றும் வயலட்டுக்கான ஏரியா ஜீரோ டிஎல்சியின் மறைக்கப்பட்ட புதையலின் ஒரு பகுதியாகும். பண்டிகை நடவடிக்கைகள் மற்றும் தெரு வியாபாரிகள் நிறைந்த ஒரு துடிப்பான கிராமமான கிடகாமிக்கு DLC வீரர்களை பள்ளிப் பயணத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறது. The Teal Mask இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் புதிய பாக்கெட் மான்ஸ்டர்கள், லெஜண்டரிகள் மற்றும் கதாபாத்திரங்களை Pokemon நிறுவனம் ஏற்கனவே கிண்டல் செய்துள்ளது.

புதிய திறன்கள், Pokedex உள்ளீடுகள் மற்றும் Bloodmoon Ursaluna போன்ற பாக்கெட் மான்ஸ்டர்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களையும் கசிவுகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC இன் இரண்டாம் பகுதி, தி இண்டிகோ டிஸ்க், 4 இல் Q2023/குளிர்கால வெளியீட்டிற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தி டீல் மாஸ்க் டிஎல்சியை அனுபவிக்க விரும்பும் வீரர்கள் போகிமொன் ஸ்கார்லெட் அல்லது போகிமொன் வயலட் இரண்டில் ஒன்றை வைத்திருக்க வேண்டும். இரண்டு கேம்களையும் வைத்திருப்பவர்கள், The Teal Mask இன் தனி பிரதிகளை வாங்க வேண்டும்.

ஆரம்ப தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் இருந்தபோதிலும், வீரர்களின் மூழ்குதல் மற்றும் அனுபவத்தை பாதித்த போக்கிமான் ஸ்கார்லெட் மற்றும் வயலட் ஆகியவை மிகப் பெரிய வெற்றிகரமான வெளியீட்டைப் பெற்றன, இது முதல் மூன்று நாட்களில் 10 மில்லியன் பிரதிகள் விற்பனையாகி எல்லா நேரத்திலும் மிகப்பெரிய நிண்டெண்டோ வெளியீடாக மாறியது.

ஆதாரங்கள்:

– [ஆதாரம் 1]

– [ஆதாரம் 2]