இந்தியாவில் Apple TV+ உடன் Tata Play Binge பார்ட்னர்கள்

இந்திய சேனல்களின் தொகுப்பான டாடா ப்ளே பிங்கே, அதன் பிரபலமான தொடர்கள் மற்றும் அசல் திரைப்படங்களை இந்திய சந்தையில் கொண்டு வர Apple TV+ உடன் இணைந்து செயல்படுவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த கூட்டாண்மை இந்தியாவில் ஆப்பிள் டிவி+க்கான முதல் வகையானது.

இந்த ஒத்துழைப்பின் மூலம், இந்திய பார்வையாளர்கள் "டெட் லாஸ்ஸோ," "சுருக்கம்," "சிலோ," "ஹைஜாக்," "ஃபவுண்டேஷன்," "டெஹ்ரான்," "வேலைக்காரன்," "பிளாட்டோனிக்" போன்ற பலதரப்பட்ட தொடர்களுக்கான அணுகலைப் பெறுவார்கள். "பிரிவு," "தி மார்னிங் ஷோ," "கெட்ட சகோதரிகள்," "மெதுவான குதிரைகள்," மற்றும் "வரலாற்றுக்கு முந்தைய கிரகம்." கூடுதலாக, "CODA" மற்றும் "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse," "Ghosted," மற்றும் சமீபத்தில் திரையிடப்பட்ட "The Beanie Bubble" உள்ளிட்ட ஆப்பிள் ஒரிஜினல் படங்கள் மேடையில் கிடைக்கும்.

வெளியீட்டைக் கொண்டாடும் வகையில், பாலிவுட் சூப்பர்ஸ்டார்களான சைஃப் அலி கான் மற்றும் கத்ரீனா கைஃப் இடம்பெறும் விளம்பரப் பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒத்துழைப்பு இந்திய சந்தையில் Apple TV+ இன் வரம்பை மேலும் விரிவுபடுத்தும் மற்றும் இந்திய பார்வையாளர்களுக்கு பலதரப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Apple TV+ இல் ஏற்கனவே கிடைக்கும் தொடர்கள் மற்றும் திரைப்படங்களுக்கு கூடுதலாக, இந்த இயங்குதளம் இந்தியாவில் புதிய அசல் படங்களையும் வெளியிடும். லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ, ராபர்ட் டி நீரோ மற்றும் லில்லி கிளாட்ஸ்டோன் நடித்த மார்ட்டின் ஸ்கோர்செஸியின் “கில்லர்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளவர் மூன்”, ஹென்றி கேவில், சாம் ராக்வெல் மற்றும் பிரைஸ் டல்லாஸ் ஹோவர்ட், ரிட்லி ஸ்காட்டன் நடித்த ஸ்பை த்ரில்லர் “ஆர்கில்” ஆகியவை வரவிருக்கும் சில வெளியீடுகளில் அடங்கும். ஜோக்வின் ஃபீனிக்ஸ் மற்றும் ஜோசப் கோசின்ஸ்கியின் பெயரிடப்படாத ஃபார்முலா ஒன் பந்தய அம்சம் பிராட் பிட்டுடன்.

Tata Play Binge மற்றும் Apple TV+ ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு, இந்தியாவில் ஸ்ட்ரீமிங் நிலப்பரப்பை மறுவரையறை செய்ய அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது நாட்டில் உள்ள பார்வையாளர்களுக்கு பரந்த அளவிலான உள்ளடக்கத் தேர்வுகளை வழங்குகிறது.

நிப்பான் டிவி MIPCOM உரிமை சந்தையில் புதிய வடிவங்களை வெளியிடுகிறது

"சுறா தொட்டி" போன்ற பிரபலமான வடிவங்களின் ஜப்பானிய நிறுவனமான Nippon TV, பிரான்சில் வரவிருக்கும் MIPCOM உரிமை சந்தையில் நான்கு புதிய சொத்துக்களை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்த பண்புகளில் "தி கிரேட்டஸ்ட் டீச்சர்" என்று அழைக்கப்படும் ஸ்கிரிப்ட் வடிவமும் அடங்கும், அங்கு ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் தன்னை கூரையிலிருந்து தள்ளிய மர்மத்தை வெளிக்கொணருவதற்காக காலப்போக்கில் செல்கிறார்.

ஸ்கிரிப்ட் செய்யப்பட்ட க்ரைம் டிராமா மற்றும் ஸ்கிரிப்ட் செய்யப்படாத விசாரணைப் போர் ஆகியவற்றின் கலவையான "செட் ஆன் தி செட்" மற்றும் "5 நண்பர்கள், 5 ஃபேவர்ஸ்!" என்ற ஸ்டுடியோ அடிப்படையிலான கேம்ஷோ ​​உட்பட, ஸ்கிரிப்ட் செய்யப்படாத இரண்டு வடிவங்களும் வெளியிடப்படும். நண்பர்கள்.

கூடுதலாக, Nippon TV ஆனது "The Apothecary Diaries" என்ற அனிம் தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துகிறது, இது 24 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பிரதிகள் விற்கப்பட்ட பிரபலமான கால மர்மத் தொடரின் தழுவலாகும்.

நிப்பான் டிவியின் குளோபல் பிசினஸின் நிர்வாக துணைத் தலைவர் நிஷியாமா மிகிகோ, அதன் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத் திறன்களை வலுப்படுத்துவதற்கான நிறுவனத்தின் உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்தினார். நிப்பான் டிவியானது ஜப்பானில் தயாரிக்கப்பட்டு ஒளிபரப்பப்படும் பார்ட்னர்ஷிப்கள் மற்றும் பைலட் பதிப்புகள் மூலம் அசல் நிகழ்ச்சிகளைத் தயாரிப்பது மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் தொடர் தழுவல்களை ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

நிப்பான் டிவியின் இந்த புதிய வடிவங்கள் ஜப்பான் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள பார்வையாளர்களுக்கு தனித்துவமான மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய உள்ளடக்கத்தை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கிறது.

பிளாக் மண்டலா "கீழே என்ன இருக்கிறது" உலக விற்பனை உரிமைகளைப் பெறுகிறது

நியூசிலாந்தை தளமாகக் கொண்ட ஒரு வகை திரைப்பட நிபுணரான பிளாக் மண்டலா, ஆக்‌ஷன் ஹாரர் த்ரில்லரான “வாட் லர்க்ஸ் பினீத்” திரைப்படத்தின் உலக விற்பனை உரிமையைப் பெற்றுள்ளார். ஜேமி பெய்லி இயக்கிய இந்தத் திரைப்படம் அணுசக்தி மோதல் மற்றும் மூன்றாம் உலகப் போரின் விளிம்பில் இருக்கும் கடற்படை நீர்மூழ்கிக் கப்பலின் குழுவினரை மையமாகக் கொண்டது. ஒரு மர்மமான நிர்வாண பெண் ஸ்டோவ்வே தோன்றும்போது, ​​​​அவள் ஒரு ரஷ்ய ஊடுருவி இருக்கலாம் என்று அவர்கள் சந்தேகிப்பதால் பதற்றம் அதிகரிக்கிறது. இருப்பினும், அவள் மிகவும் ஆபத்தானவள் என்பதை அவர்கள் விரைவில் கண்டுபிடித்தனர்.

"வாட் லர்க்ஸ் பினீத்" இன் நடிகர்கள் சைமன் பிலிப்ஸ், ரியான் கீசன், மைக்கேல் ஸ்வாட்டன், நிக் பிஸ்குபெக் மற்றும் புதுமுகம் டெலா ரெய்லி ஆகியோர் அடங்குவர். நியூயார்க் மாநிலத்தில் நடந்த பஃபேலோ ட்ரீம்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் இத்திரைப்படத்தின் உலக அரங்கேற்றம் நடந்தது.

ஃபிலிம்கோரின் மெம் ஃபெர்டாவால் தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் டிஸ்டோபியன் ஃபிலிம்ஸின் கென் ப்ரெஸ்ஸர்ஸ் மற்றும் பெய்லியின் இன்டு ஃபிரேம் பிலிம்ஸ் இணைந்து தயாரித்த எக்ஸிகியூட்டிவ், “வாட் லர்க்ஸ் பினீத்” வகை திரைப்பட ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு சிலிர்ப்பான மற்றும் தீவிரமான சினிமா அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

ஆலன் கார் பிபிசி வினாடி வினா நிகழ்ச்சி “பிக்சர் ஸ்லாம்”

"RuPaul's Drag Race UK" நீதிபதி மற்றும் "உள்துறை வடிவமைப்பு மாஸ்டர்ஸ் வழங்குபவர்" ஆலன் கார் பிபிசி வினாடி வினா நிகழ்ச்சியான "பிக்சர் ஸ்லாம்" தொகுப்பாளராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். ஒவ்வொரு சுற்றிலும், இரண்டு போட்டியாளர்கள் கொண்ட மூன்று அணிகள் வெவ்வேறு பாடங்களின் படங்கள் நிறைந்த பலகையுடன் வழங்கப்படுகின்றன. அணிகள் கடிகாரத்திற்கு எதிரான படங்களை சரியாக அடையாளம் காண வேண்டும். சரியான பதில்களுடன் ஒரு முழு பலகையை அழிப்பது அணிக்கு பண போனஸை விளைவிக்கிறது.

இறுதிப் போட்டிக்கு வரும் அணி அனைத்துப் படங்களுக்கும் சரியாகப் பெயரிட முடிந்தால் £10,000 ($12,500) பரிசை வெல்லும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். "பிக்சர் ஸ்லாம்" பார்வையாளர்களுக்கு அவர்களின் அறிவை சோதித்து கணிசமான ரொக்கப் பரிசைப் பெறுவதற்கு ஒரு அற்புதமான மற்றும் வேகமான வினாடி வினா நிகழ்ச்சி வடிவமைப்பை வழங்குகிறது.

