ஜேர்மனியில் ஆன்லைன் ஆபாசப் பயன்பாட்டைப் பாதிக்காது என்று ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது

செக்சுவல் பிஹேவியர் காப்பகங்களில் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய ஆய்வில், ஜெர்மனியில் மத சார்பு மற்றும் ஆன்லைன் ஆபாசப் பயன்பாடு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பை ஆராய்ந்துள்ளது. வெவ்வேறு மதக் குழுக்களின் ஆன்லைன் நடத்தைகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளைப் பெற, கணக்கெடுப்புத் தரவுகளுடன் இணைந்து இணைய கண்காணிப்பு குழு தரவை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பயன்படுத்தினர்.

மதவாதம் மற்றும் ஆபாசப் பயன்பாடு ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு வலுவான தொடர்பு இருப்பதாக பரிந்துரைத்த முந்தைய ஆய்வுகளுக்கு மாறாக, கண்டுபிடிப்புகள் ஜெர்மன் கத்தோலிக்கர்கள், புராட்டஸ்டன்ட்டுகள் மற்றும் மத ரீதியாக இணைக்கப்படாதவர்கள் ஆன்லைன் ஆபாசத்தைப் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. மறுபுறம், முஸ்லிம்கள் அல்லது ஆர்த்தடாக்ஸ் கிறிஸ்தவர்கள் போன்ற சிறுபான்மை மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆன்லைன் ஆபாசப் படங்களில் ஈடுபடுவது குறைவு.

மற்ற நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த ஆய்வு மாறுபட்ட முடிவுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. ஜேர்மனியில், புராட்டஸ்டன்ட் அல்லது கத்தோலிக்கராக இருப்பது, அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் போலல்லாமல், ஆன்லைன் ஆபாசத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பைக் கணிசமாகக் குறைக்காது. ஜேர்மன் கிறிஸ்தவர்களின் ஒப்பீட்டளவில் அதிக தாராளவாத மனப்பான்மைக்கு இந்த வேறுபாடு காரணமாக இருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஊகிக்கின்றனர்.

இந்தத் தலைப்பில் முந்தைய ஆராய்ச்சியின் ஒரு வரம்பு என்னவென்றால், இது கருத்துக்கணிப்புகள் மூலம் சுய-அறிக்கையிடலை பெரிதும் நம்பியுள்ளது, இது சார்பு மற்றும் தவறான தன்மைகளுக்கு உட்பட்டது. இணைய கண்காணிப்பு குழு தரவு பயன்பாடு ஆபாச பயன்பாடு உட்பட தனிநபர்களின் ஆன்லைன் நடத்தைகளை மிகவும் புறநிலை மற்றும் துல்லியமான அளவீட்டை வழங்குகிறது.

இந்த ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் முந்தைய அனுமானங்களை சவால் செய்வதாகவும், ஆன்லைன் ஆபாசப் படங்கள் போன்ற முக்கியமான தலைப்புகளைப் படிக்க இணைய கண்காணிப்பு போன்ற மாற்று முறைகளைப் பயன்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுவதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இணைய கண்காணிப்புத் தரவை நம்புவதன் மூலம், ஆராய்ச்சியாளர்கள் சுய அறிக்கையிடப்பட்ட தரவுகளுடன் தொடர்புடைய வரம்புகளைத் தவிர்த்து, மக்களின் உண்மையான ஆன்லைன் செயல்பாடுகளைப் பற்றிய விரிவான புரிதலை உறுதிசெய்ய முடியும்.

ஒட்டுமொத்தமாக, ஜெர்மனியில் மத சார்பு மற்றும் ஆன்லைன் ஆபாசப் பயன்பாடு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவைப் பற்றிய நமது புரிதலுக்கு இந்த ஆய்வு பங்களிக்கிறது. இத்தகைய நடத்தைகளை ஆராயும்போது கலாச்சார மற்றும் மத வேறுபாடுகளைக் கருத்தில் கொண்டு நுணுக்கமான ஆராய்ச்சியின் அவசியத்தை இது வலியுறுத்துகிறது.

ஆதாரம்: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

குறிப்பு:

