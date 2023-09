எதிர்ப்பில் நெப்டியூன்: ஐஸ் ராட்சதத்தை எப்போது மற்றும் எப்படி கவனிக்க வேண்டும்

நெப்டியூன், சூரியனில் இருந்து எட்டாவது கிரகம் மற்றும் நமது சூரிய குடும்பத்தில் மிக தொலைவில் உள்ள கிரகம், செப்டம்பர் 19 செவ்வாய் அன்று எதிர்ப்பில் இருக்கும். இது சூரியன் மற்றும் பூமியுடன் ஒரு நேர்கோட்டில் இருக்கும், நமது கிரகம் மையத்தில் நிலைநிறுத்தப்படும். கூடுதல் போனஸாக, நெப்டியூன் அதே நேரத்தில் பெரிஜி எனப்படும் பூமிக்கு மிக நெருக்கமான அணுகுமுறையை உருவாக்கும். இது தொலைதூர கிரகத்தை இரவு வானத்தில் பெரிதாகவும் பிரகாசமாகவும் தோன்றும், இது அவதானிக்க ஒரு பிரதான வாய்ப்பை உருவாக்கும்.

நியூயார்க் நகரத்திலிருந்து, நெப்டியூன் கிழக்கில் சுமார் 6:58 pm EDTக்கு எழும்பி சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு தெரியும். செப்டம்பர் 12, புதன்கிழமை அன்று அதிகாலை 51:20 மணியளவில் EDT வானத்தில் மிக உயர்ந்த இடத்தில், நெப்டியூன் அடிவானத்திலிருந்து 46 டிகிரி உயரத்தில் இருக்கும். இது மீன ராசியில் அமையும்.

இருப்பினும், நெப்டியூன் பெரிஜியில் இருந்தாலும், பூமியும் பனி ராட்சதமும் இன்னும் நம்பமுடியாத அளவிற்கு தொலைவில் உள்ளன என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த நெருங்கிய அணுகுமுறையின் போது, ​​நெப்டியூன் இன்னும் நமது கிரகத்தில் இருந்து சுமார் 2.7 பில்லியன் மைல்கள் தொலைவில் இருக்கும். சில முன்னோக்கை வழங்க, பூமியும் செவ்வாய் கிரகமும் சராசரியாக 140 மில்லியன் மைல் தூரத்தால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் பொருள் செவ்வாய் மற்றும் பூமிக்கு இடையிலான சராசரி தூரம் பூமிக்கும் நெப்டியூனுக்கும் இடையில் கிட்டத்தட்ட 20 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும்.

நெப்டியூன் தொலைவில் இருப்பதால் அதை நிர்வாணக் கண்ணால் பார்க்க முடியாது. இது 31,000 மைல்கள் (50,000 கிலோமீட்டர்) அகலம் கொண்டது, இது பூமியை விட நான்கு மடங்கு பெரியது, இது நமது சூரிய குடும்பத்தில் நான்காவது பெரிய கிரகமாக அமைகிறது. இருப்பினும், நெப்டியூனின் பார்வைக்கு தொலைநோக்கி அல்லது தரமான தொலைநோக்கியின் பயன்பாடு மற்றும் சாதகமான வானிலை தேவைப்படுகிறது.

If you're interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography.

முடிவில், நெப்டியூனின் எதிர்ப்பும் பூமியின் அருகாமையும் இந்த தொலைதூர பனி ராட்சதத்தைப் பார்க்கவும் ஆய்வு செய்யவும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை அளிக்கிறது. பொருத்தமான உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், பொருத்தமான இடத்தைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலமும், வானத்தைப் பார்ப்பவர்கள் நமது சூரிய குடும்பத்தின் அதிசயங்களைக் கண்டு வியக்க முடியும்.

