சியரா டி அடாபுர்காவின் ஆழத்தை ஆராய்தல்

சென்ட்ரோ நேஷனல் டி இன்வெஸ்டிகேசியன் சோப்ரே லா எவோலூசியன் ஹுமனா (CENIEH) இல் ஜோசப் எம். பரேஸ் மற்றும் அவரது குழுவினரால் நடத்தப்பட்ட சமீபத்திய புவியியல் ஆய்வு, ஸ்பெயினில் உள்ள சியரா டி அடாபுர்காவின் நிலப்பரப்பில் ஆய்வு செய்துள்ளது. மரைன் அண்ட் பெட்ரோலியம் ஜியாலஜி இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வு, அப்பகுதியின் ஆழமான அமைப்பு மற்றும் அதன் புவியியல் தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது.

மேற்பரப்பிற்கு கீழே உள்ள பொருட்கள் சியரா டி அடாபுர்காவில் காணக்கூடிய சுண்ணாம்புக் கற்கள் என்று ஆராய்ச்சி வெளிப்படுத்தியது. இந்த பொருட்கள் 5 கிமீ அகலம் கொண்ட மிகப் பெரிய நிலத்தடி கட்டமைப்பின் "பனிப்பாறையின் முனை" மட்டுமே. இந்த அமைப்பு மென்மையான பொருட்கள், குறிப்பாக ட்ரயாசிக் லுடைட்டுகள் மற்றும் ஆவியாதல்கள் இருப்பதால் உருவாக்கப்பட்டது, இது அடுக்குகளை நகர்த்த அனுமதித்தது.

சியரா டி அடாபுர்காவின் புவியியல் ஏற்பாட்டிலும் இந்த ஆய்வு வெளிச்சம் போட்டுள்ளது. பாரம்பரியமாக ஒரு முன்கோடு என்று விவரிக்கப்படுகிறது, புவியியல் வேலை இந்த அமைப்பு 1,000 மீ ஆழத்திற்கு அப்பால் இயங்குகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. அந்த ஆழத்தில், மீசோசோயிக் அடுக்குகள் ஒரு பேலியோசோயிக் அடித்தளத்தில் தங்கியிருக்கின்றன, இது திடமான மற்றும் படிகமானது. லூப்ரிகண்டுகள் அல்லது பற்றின்மை நிலைகளாக செயல்படும் குறிப்பிட்ட பொருட்களின் இருப்பு மூலம் அடுக்குகளின் மடிப்பு சாத்தியமானது என்று முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன, இதனால் அடுக்குகள் திடமான அடித்தளத்தில் சரிய அனுமதிக்கின்றன. டியூரோ பேசின் விஷயத்தில், ட்ரயாசிக் காலத்தைச் சேர்ந்த பொருட்களைப் பற்றின்மை நிலை கொண்டுள்ளது, அவை இயந்திர ரீதியாக பலவீனமானவை மற்றும் மேலோட்டமான அடுக்குகளின் இயக்கம் மற்றும் மடிப்பை எளிதாக்குகின்றன.

இந்த ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் சியரா டி அடாபுர்காவின் ஆழமான அமைப்பு மற்றும் அதன் புவியியல் இணைப்புகள் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன. இந்தப் பிராந்தியத்தின் நிலத்தடி புவியியலைப் புரிந்துகொள்வது, அதன் புவியியல் வரலாறு மற்றும் மனித பரிணாம வளர்ச்சிக்கான சாத்தியமான தாக்கங்கள் பற்றிய கூடுதல் ஆராய்ச்சிக்கு அவசியம்.

ஆதாரம்: Pedro Cámara et al, Iberian Range with Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spain), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

ஆதாரம்: CENIEH

சான்று:

Fis.org/news/2023-19-depths-sierra-de-atapuerca.html இலிருந்து 19 செப்டம்பர் 2023 இல் பெறப்பட்ட சியரா டி அடாபுர்காவின் (2023, செப்டம்பர் 09) ஆழத்தை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆய்வு செய்கின்றனர்.

குறிப்பு: இந்த கட்டுரை மூலக் கட்டுரையின் அடிப்படையில் மீண்டும் எழுதப்பட்டுள்ளது.