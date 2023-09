மேல் வளிமண்டலத்தில் அரிதான சூடான பிளாஸ்மா ஓட்டங்களை ஆய்வு செய்தல்

By

பூமியின் துருவங்களுக்கு அருகில், சூரியக் காற்று மற்றும் கிரகத்தின் காந்தமண்டலம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு காரணமாக மேல் வளிமண்டலத்தில் வண்ணமயமான ஒளிக் காட்சிகளைக் காண்பிக்கும் அரோரா ஒரு பொதுவான காட்சியாகும். இருப்பினும், பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில், வேறுபட்ட வளிமண்டல நிகழ்வு ஏற்படலாம்: துணை அயன் சறுக்கல்கள் (SAID).

SAID நிகழ்வுகள் அயனோஸ்பியர் வழியாக சூடான பிளாஸ்மாவின் விரைவான, மேற்கு நோக்கி ஓட்டத்தை உள்ளடக்கியது. இந்த நிகழ்வுகள் நிலையான அரோரல் ரெட் (SAR) வளைவுகள் மற்றும் வலுவான வெப்ப உமிழ்வு வேகத்தை மேம்படுத்துதல் (STEVE) போன்ற வானத்தில் தெரியும் கட்டமைப்புகளுடன் தொடர்புடையது. பொதுவாக, SAID நிகழ்வுகள் அந்தி மற்றும் நள்ளிரவுக்கு இடையில் நிகழ்கின்றன, ஆனால் நள்ளிரவுக்குப் பிறகு SAID ஓட்டங்கள் கண்டறியப்பட்ட நிகழ்வுகள் உள்ளன.

Geophysical Research: Space Physics இதழில் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய ஆய்வில், 15 ஆம் ஆண்டில் தென் அமெரிக்காவிற்கு அருகில் கண்டறியப்பட்ட 2013 நள்ளிரவு SAID நிகழ்வுகளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனம் செலுத்தினர். செயற்கைக்கோள் திட்டங்கள் மற்றும் அரோரல் செயல்பாட்டின் அளவுகள் உட்பட பல்வேறு ஆதாரங்களில் இருந்து தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், அவர்கள் பண்புகள் மற்றும் இந்த அரிய நிகழ்வுகளின் உருவாக்கம்.

பிந்தைய நள்ளிரவு நிகழ்வுகளைப் போலவே, பிந்தைய நள்ளிரவு SAID நிகழ்வுகளும் அயனி மண்டல நிலைமைகள் மற்றும் புவி காந்த இயக்கவியலுக்கு இடையிலான சிக்கலான தொடர்புகளின் விளைவாகும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். இண்டர்பிளேயில் மின்சார புலங்களின் உருவாக்கம் மற்றும் அலை-துகள் இடைவினைகள் ஆகியவை அடங்கும், அவை உள்ளூர்மயமாக்கப்பட்ட வெப்ப மூலங்களாக செயல்படுகின்றன.

இந்த கண்டுபிடிப்புகள் மேல் வளிமண்டல பிளாஸ்மா இயக்கவியல் பற்றிய புரிதலையும், செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்பு மற்றும் பிற முக்கியமான பயன்பாடுகளுக்கான ரேடார் சிக்னல்களை சீர்குலைக்கும் திறனையும் மேம்படுத்துகிறது. SAID நிகழ்வுகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய நிகழ்வுகள் பூமியின் வளிமண்டலத்தை எவ்வாறு பாதிக்கலாம் என்பது பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை இந்தப் பகுதியில் மேலும் ஆராய்ச்சி வழங்க முடியும்.

ஆதாரம்: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) 1 இல் காந்த உள்ளூர் நேரப் பிரிவில் உருவாக்கப்பட்டது (4–2013) புவி இயற்பியல் ஆராய்ச்சி இதழ்: விண்வெளி இயற்பியல் (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677