விண்வெளி வீரர் ஃபிராங்க் ரூபியோ சாதனை படைத்த விண்வெளிப் பயணத்திற்குப் பிறகு பூமிக்குத் திரும்புகிறார்

நாசா விண்வெளி வீரர் ஃபிராங்க் ரூபியோ, விண்வெளியில் அதிக நேரம் செலவழித்த அமெரிக்க சாதனையை படைத்துள்ளார், சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் (ISS) ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நீடித்த ஒரு பணியை முடித்துக்கொண்டு செப்டம்பர் 27 அன்று பூமிக்கு திரும்ப உள்ளார். ரூபியோ, இரண்டு ரஷ்ய விண்வெளி வீரர்களான செர்ஜி ப்ரோகோபியேவ் மற்றும் டிமிட்ரி பெட்லின் ஆகியோருடன், டிசம்பர் 2022 இல், விண்வெளி நிலையத்தில் ஒரு சோயுஸ் காப்ஸ்யூல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அவர்களின் திட்டமிட்ட சவாரி வீட்டில் குளிரூட்டும் கசிவு காரணமாக முதலில் குறைந்த பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் சிக்கித் தவித்தனர்.

சிக்கலைத் தீர்க்க, நாசா மற்றும் ரஷ்ய விண்வெளி நிறுவனமான ரோஸ்கோஸ்மோஸ் ஆகிய இரண்டும் குழுவினரின் பயணத்தை மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டித்தன. பூமியின் வளிமண்டலத்தில் மீண்டும் நுழையும் போது அதிக வெப்பமடையும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தியதால், கசிந்த காப்ஸ்யூல் குழுவினரை வீட்டிற்கு அழைத்து வர தகுதியற்றது என்று அவர்கள் தீர்மானித்தனர். இதன் விளைவாக, பணியாளர்கள் காலியாக அனுப்பப்பட்ட ஒரு மாற்று Soyuz காப்ஸ்யூலில் பூமிக்குத் திரும்புவார்கள்.

அவரது நீட்டிக்கப்பட்ட விண்வெளிப் பயணம் முழுவதும், ரூபியோ தனது குடும்பத்தினருடன் வழக்கமான தொடர்பில் இருந்தார் மற்றும் ஆதரவிற்காக தனது குழுவினரை நம்பியிருந்தார். அவரது மன ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கு வேலைக்கும் ஓய்வுக்கும் இடையில் சமநிலையைக் கண்டறிவதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார். தொடர்ந்து 371 நாட்கள் விண்வெளியில் பயணித்த ரூபியோவின் பணி, 2021 ஆம் ஆண்டில் விண்வெளி வீரர் மார்க் வந்தே ஹெய் அமைத்த அமெரிக்க சாதனையை முறியடித்தது.

நடந்துகொண்டிருக்கும் ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் மற்றும் புவிசார் அரசியல் பதட்டங்கள் இருந்தபோதிலும், NASA மற்றும் Roscosmos ஆகியவை ISS இல் தங்கள் கூட்டு முயற்சிகளைத் தொடர்ந்தன. குழுவினர் தங்கள் நீட்டிக்கப்பட்ட பணியின் செய்தியை நன்றாக எடுத்துக் கொண்டனர், மேலும் நாசாவின் விண்வெளி நிலைய திட்ட மேலாளர் ஜோயல் மொண்டல்பானோ, வெகுமதியாக ஐஸ்கிரீமில் பறக்கும் வாய்ப்பை நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட்டார்.

ரூபியோ, ஒரு மருத்துவ மருத்துவர், ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக தனது குடும்பத்திலிருந்து அவரை ஒதுக்கி வைக்கும் என்று தெரிந்திருந்தால், பணியை ஏற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டேன் என்று தெரிவித்தார். இருப்பினும், எரிப்பு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதன் மூலமும், மனித ஆரோக்கிய ஆய்வுகளில் பங்கேற்பதன் மூலமும், தனக்குப் பிடித்தமான அறிவியல் பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாக விண்வெளியில் தக்காளியை வளர்ப்பதன் மூலமும் அவர் விண்வெளியில் தனது நேரத்தை அதிகம் பயன்படுத்தினார்.

ரூபியோ விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து புறப்படுவதைக் காண, பார்வையாளர்கள் செப்டம்பர் 27 அன்று ஏஜென்சியின் இணையதளத்தில் NASA TVயில் டியூன் செய்யலாம். கப்பல் 3:51 am ET க்கு அதன் விண்வெளி நிலையக் கப்பல்துறையிலிருந்து புறப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, தரையிறங்கும் நேரம் காலை 6 மணிக்கு ET தொடங்குகிறது. .

ஆதாரங்கள்: நாசா, Mashable