வசந்த பல்புகளை நடவு செய்தல்: எப்போதும் இல்லாததை விட தாமதமானது

வசந்த காலத்தில் பூக்கும் பல்புகளை நீங்கள் இன்னும் நடவில்லை என்றால், கவலைப்பட வேண்டாம். எப்போதும் இல்லாததை விட தாமதமாக வருவது நல்லது, இல்லையா? ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு அவற்றை நடவு செய்வது நல்லது என்றாலும், அடுத்த வசந்த காலத்தில் அவற்றை தரையில் எடுத்து அழகான பூக்களை அனுபவிக்க இன்னும் நேரம் இருக்கிறது.

டூலிப்ஸ் மற்றும் பிற வசந்த பூக்கும் பல்புகள் இப்போது சிறிது காலமாக விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. தோட்டக் கடைகள் மற்றும் வன்பொருள் கடைகளில் அலமாரிகளில் பெட்டிகள் குவிக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் இன்னும் உங்களுடையதை வாங்கவில்லை அல்லது நடவு செய்யவில்லை என்றால், இப்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டிய நேரம் இது.

கடந்த வசந்த காலத்தில் நெதர்லாந்தில் அறுவடை செய்யப்பட்ட பிறகு, இந்த பல்புகள் கவனமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்தின் கீழ் சேமிக்கப்பட்டன. ஒரு சூடான கடையில் உள்ள அலமாரிகள் அவற்றை வைக்க சிறந்த இடம் அல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இருப்பினும், கடைகள் விரைவில் ஹாலோவீன் மற்றும் கிறிஸ்மஸ் வணிகப் பொருட்களுக்கான இடத்தை உருவாக்கும் என்பதால், அவர்கள் நீண்ட நேரம் அங்கே இருக்க மாட்டார்கள்.

எனவே, உங்களிடம் இன்னும் நடவு செய்யப்படாத பல்புகள் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்? மேலும் தாமதிக்காமல், கூடிய விரைவில் அவற்றை நடவும். வசந்த பூக்கும் பல்புகள் ஒழுங்காக உருவாக்க குளிர் செயலற்ற காலம் செல்ல வேண்டும். இப்போது அவற்றை நடவு செய்வதன் மூலம், அவற்றின் வேர்களை நிலைநிறுத்தவும், வசந்த கால வளர்ச்சி சுழற்சிக்கு தயாராகவும் நீங்கள் அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறீர்கள்.

உங்கள் தோட்டத்தில் நன்கு வடிகட்டிய இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பெரும்பாலான பல்புகள் ஒரு சன்னி இடத்தை விரும்புகின்றன, ஆனால் சில வகைகள் பகுதி நிழலை பொறுத்துக்கொள்ளும். சரியான ஆழத்திற்கு துளைகளை தோண்டி, இது பொதுவாக விளக்கை விட மூன்று மடங்கு உயரம், மற்றும் தொகுப்பு வழிமுறைகளின்படி அவற்றை இடைவெளி.

நடப்பட்ட பல்புகளுக்கு நன்கு தண்ணீர் பாய்ச்சவும் மற்றும் தழைக்கூளம் ஒரு அடுக்கைச் சேர்த்து, தீவிர வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களிலிருந்து பாதுகாக்கவும். பின்னர், வசந்த காலம் வரும் வரை பொறுமையாக காத்திருங்கள், உங்கள் முயற்சிகளுக்கு துடிப்பான பூக்கள் மற்றும் அழகான தோட்டம் வழங்கப்படும்.

