நாசாவின் சைக் மிஷன் ஒரு உலோக சிறுகோள் ஆய்வு மற்றும் கிரக உருவாக்கம் இரகசியங்களை திறக்க

நாசா இந்த வாரம் சைக் மிஷனைத் தொடங்க உள்ளது, முக்கியமாக உலோகத்தால் ஆனது என்று நம்பப்படும் ஒரு தனித்துவமான சிறுகோள் ஆய்வு செய்வதற்கான பயணத்தைத் தொடங்குகிறது. இந்த விண்கலம் நமது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கிரகங்களின் உருவாக்கம் பற்றிய நுண்ணறிவுகளைப் பெற சைக் என்ற சிறுகோளை ஆய்வு செய்யும்.

புளோரிடாவில் உள்ள நாசாவின் கென்னடி ஸ்பேஸ் சென்டரில் உள்ள லாஞ்ச் காம்ப்ளக்ஸ் 39 ஏ இலிருந்து ஸ்பேஸ்எக்ஸ் பால்கன் ஹெவி ராக்கெட்டைப் பயன்படுத்தி ஏவுதல் நடைபெறும். விண்கலம் பூமியின் வளிமண்டலத்தை விஞ்சியதும், செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் இடையே அமைந்துள்ள சிறுகோள் பெல்ட்டை அடைய சுமார் 2.2 பில்லியன் மைல்கள் பயணிக்கும். ஏறக்குறைய ஆறு வருட பயணத்திற்குப் பிறகு, சைக்கின் எதிர்பார்க்கப்படும் வருகை 2029 இல் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இலக்கை அடைந்தவுடன், விண்கலம் அதன் முதன்மைப் பணியை ஆகஸ்ட் 2029 இல் தொடங்கும். கேமரா, ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மற்றும் மேக்னடோமீட்டர் உள்ளிட்ட மேம்பட்ட கருவிகளுடன், சைக் 170 மைல் விட்டம் கொண்ட உலோக சிறுகோளை நெருக்கமாக ஆய்வு செய்யும். ஒரு கிரகம் உருவாவதற்கான ஆரம்ப கட்டமான கோள்களின் மையமாக நம்பப்படும் மனோவியல் விஞ்ஞானிகளுக்கு குறிப்பாக ஆர்வமாக உள்ளது. இந்த பணியின் கண்டுபிடிப்புகள் நமது சூரிய மண்டலத்தின் வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டங்கள் மற்றும் பூமி மற்றும் செவ்வாய் போன்ற பாறை கிரகங்களை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள செயல்முறைகள் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும்.

Psyche விண்கலத்துடன் அதன் பயணத்தில் துணையாக இருப்பது Deep Space Optical Communications (DSOC) எனப்படும் இரண்டாம் நிலை பேலோட் ஆகும். இந்த தொழில்நுட்ப விளக்கக்காட்சியானது, சந்திரனுக்கு அப்பால் இருந்து தரவை அனுப்புவதற்கு லேசர்களைப் பயன்படுத்துவதைச் சோதிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, எதிர்கால நாசா பணிகளுக்கான தகவல் தொடர்பு அலைவரிசையை மேம்படுத்துகிறது. DSOC சைக்குடன் இணைந்து பயணித்து, இந்த புதிய தகவல் தொடர்பு அமைப்பின் செயல்திறனை மதிப்பிடும் பணியின் ஆரம்ப இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு செயல்படும்.

இந்த அற்புதமான வெளியீட்டு நிகழ்வைக் காண, நாசா அதன் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் நிகழ்வை நேரடியாக ஒளிபரப்புகிறது. அக்டோபர் 9, வியாழன் அன்று காலை 15:6 ET (காலை 15:12 PT) மணிக்கு கவரேஜ் தொடங்கும், லிஃப்ட்ஆஃப் 10:16 am ET (காலை 7:16 PT) க்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதே நாளில் விண்வெளி நடைப்பயணம் நடைபெறவுள்ளதால், நாசா தொலைக்காட்சியின் பொதுச் சேனலில் ஸ்பேஸ்வாக் கவரேஜ் ஒளிபரப்பப்படும், அதே நேரத்தில் சைக் ஏவுதல் நாசா தொலைக்காட்சி மீடியா சேனலில் காட்டப்படும். மாற்றாக, பார்வையாளர்கள் நாசாவின் யூடியூப் பக்கத்தை டியூன் செய்யலாம் அல்லது அவர்களின் இணையதளத்தில் உட்பொதிக்கப்பட்ட வீடியோவைப் பார்க்கலாம்.

இந்த அற்புதமான பணி கிரக உருவாக்கம் பற்றிய மர்மங்களைத் திறக்கவும், நமது சூரிய குடும்பத்தின் தோற்றம் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்கவும் உறுதியளிக்கிறது. புதிரான உலோக சிறுகோள் சைக்கை ஆராய்வதற்கான அதன் லட்சிய பயணத்தில் சைக் விண்கலத்தை ஏவுவதற்கு நாசா தயாராகி வருவதால் உற்சாகம் அதிகரித்து வருகிறது.

