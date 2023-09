நடத்தை நெகிழ்வுத்தன்மை கிரேட்-டெயில் கிராக்கிள்ஸில் விரைவான வரம்பு விரிவாக்கத்தை எளிதாக்குகிறது

By

Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, University of California Santa Barbara மற்றும் University of Rochester ஆகியவற்றின் ஆராய்ச்சியாளர்கள், வட அமெரிக்கா முழுவதும் வேகமாக மக்கள்தொகையை விரிவுபடுத்தி வரும் ஒரு பறவை இனமான 'Great-tailed grackle' அதன் வெற்றிக்குக் கடமைப்பட்டிருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர். நடத்தை. பெரிய வால் கொண்ட கிராக்கிள்கள் அவற்றின் வாழ்விட அகலத்தை அதிகரித்து, அவற்றின் நெருங்கிய உறவினரான படகு-வால் கிராக்கிளைப் போலல்லாமல், நகர்ப்புற, வறண்ட சூழல்களில் வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

1979 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் பறவைகளின் நிகழ்வுகள் பற்றிய குடிமக்கள் அறிவியல் அவதானிப்புகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், பெரிய வால் கொண்ட கிராக்கிள்கள் அவற்றின் முந்தைய தேவைகளுக்குப் பொருந்தக்கூடிய புதிய வாழ்விடங்களுக்குச் செல்லவில்லை, ஆனால் அவற்றின் வாழ்விட விருப்பங்களை மாற்றுவதன் மூலம் அவற்றின் வரம்பை தீவிரமாக விரிவுபடுத்தியது. மாறாக, காலநிலை மாற்றத்திற்கு விடையிறுக்கும் வகையில் படகு-வால் கொண்ட கிராக்கிள்ஸ் அவற்றின் வரம்பை சற்று வடக்கு நோக்கி நகர்த்தியது.

புதிய வாழ்விடங்களுக்கு ஏற்ப பெரிய வால் கிராக்கிள்களின் திறனில் நடத்தையின் பங்கையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ந்தனர். எல்லையற்ற மக்கள்தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது வரம்பின் விளிம்பில் உள்ள மக்கள்தொகை அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையையும் விடாமுயற்சியையும் வெளிப்படுத்துகிறது என்று அவர்கள் கண்டறிந்தனர். புதிய சூழல்களில் உள்ள சவால்களுக்கு தீர்வுகளை கண்டறிய தனிமனிதர்களை விடாமுயற்சி அனுமதிக்கிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஊகிக்கின்றனர், அதே நேரத்தில் மக்கள்தொகையில் உள்ள நெகிழ்வுத்தன்மையின் மாறுபாடு வெற்றிகரமான விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது.

கண்டுபிடிப்புகள் விரைவான வரம்பு விரிவாக்கங்களை எளிதாக்குவதில் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் விடாமுயற்சியின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றன மற்றும் பெரிய-வால் கொண்ட கிராக்கிள்ஸ் போன்ற இனங்கள் புதிய சூழலுக்கு எவ்வாறு பொருந்துகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, குறைந்து வரும் உயிரினங்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களைச் சமாளிக்க உதவுவதற்கான நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும் என்று பரிந்துரைக்கிறது.

ஆதாரம்: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)