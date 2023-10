பிரபஞ்சத்தின் புதிரான தோற்றம்: அதன் பரிணாமம் மற்றும் எல்லைகள் பற்றிய புதிய நுண்ணறிவு

ஆஸ்திரேலிய தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் (ANU) ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமீபத்தில் பிரபஞ்சத்தின் வரலாற்றின் ஒரு அற்புதமான சித்தரிப்பை உருவாக்கியுள்ளனர், இது கடந்த 13.8 பில்லியன் ஆண்டுகளில் அதன் பரிணாம வளர்ச்சியைப் பற்றிய விரிவான புரிதலை நமக்கு வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த குறிப்பிடத்தக்க ஆய்வு பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் பற்றிய நடைமுறையில் உள்ள கருத்தை சவால் செய்யும் ஒரு புதிரான கருதுகோளை அறிமுகப்படுத்துகிறது.

ஒரு தனித்தன்மைக்கு பதிலாக, பிரபஞ்சம் ஒரு "உடனடியில்" இருந்து தோன்றியிருக்கலாம் என்று ஆய்வு தெரிவிக்கிறது, இது ஒரு தனித்துவமான நிறை மற்றும் அளவைக் கொண்டுள்ளது. புதுமையான வரைகலை அடுக்குகள் மூலம் வழங்கப்பட்ட இந்த குறிப்பிடத்தக்க வெளிப்பாடு, பிரபஞ்சத்தின் எல்லைகள் மற்றும் மாற்றங்களைச் சுற்றியுள்ள மர்மங்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.

முன்னணி எழுத்தாளர் கெளரவ இணை பேராசிரியர் சார்லி லைன்வீவர், பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களின் தோற்றத்தையும் புரிந்து கொள்ள விரும்புவதாகக் கூறி, ஆராய்ச்சியின் பின்னணியில் உள்ள முதன்மை உந்துதலை வலியுறுத்துகிறார். பிரபஞ்சம் அபரிமிதமான வெப்பமான பெருவெடிப்பில் பிறந்த தருணத்திலிருந்து, அணுக்கள், புரோட்டான்கள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் விண்மீன்கள் போன்ற உறுப்புகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. இருப்பினும், பிரபஞ்சம் குளிர்ச்சியடையத் தொடங்கியதும், இந்த பொருட்கள் எரியும் பின்னணியில் இருந்து ஒடுங்கி, இன்று நாம் கவனிக்கும் வான உடல்களின் அசாதாரண பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டு வந்தன.

அண்டவியல் பரிணாம வளர்ச்சியின் இந்த சிக்கலான செயல்முறையை விளக்க, ஆராய்ச்சியாளர்கள் இரண்டு அடுக்குகளைப் பயன்படுத்தினர். முதலில் விரிவடையும் பிரபஞ்சத்தின் வெப்பநிலை மற்றும் அடர்த்தி படிப்படியாக குளிர்ச்சியடைவதை தெளிவுபடுத்துகிறது. இதற்கிடையில், இரண்டாவது சதி பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அறியக்கூடிய பொருளின் நிறை மற்றும் அளவைக் காட்டுகிறது, இதன் விளைவாக இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட மிக விரிவான விளக்கப்படம் உள்ளது.

சுவாரஸ்யமாக, திட்டமிடப்பட்ட வரைபடத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகள் இருப்பதையும் ஆய்வு கவனத்தில் கொள்கிறது. இந்தப் பகுதிகளில், பொருள்கள் கருந்துளைகளின் அடர்த்தியை விட அதிகமாகவோ அல்லது குவாண்டம் இயக்கவியல் அவற்றின் தனித்தன்மை போன்ற இயல்பை மறைக்கும் சிறிய அளவுகளுக்குக் குறையவோ முடியாது. இதன் விளைவாக, இந்த மழுப்பலான பொருள்களின் அடிப்படை தன்மை குறித்து குறிப்பிடத்தக்க கேள்விகளை இது எழுப்புகிறது.

மேலும், கவனிக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் ஒரு முழுமையான வெற்றிடத்தில் மூடப்பட்டிருந்தால், நமது பிரபஞ்சம் ஒரு பெரிய, குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட கருந்துளையை ஒத்திருக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் முன்மொழிந்தனர். எவ்வாறாயினும், இந்தச் சூழல் அப்படி இல்லை என்று நம்புவதற்கு சரியான காரணங்கள் இருப்பதாக அவர்கள் எங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறார்கள், இந்த புதிரான விசாரணையின் மத்தியில் ஒரு நிம்மதியை அளிக்கிறது.

கேள்விகள்:

கே: இன்ஸ்டன்டன் என்றால் என்ன?

ப: ஆய்வின்படி, இன்ஸ்டான்டன் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மற்றும் நிறை கொண்ட ஒரு அனுமானப் பொருளாகும், இது பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கத்தை ஊக்குவித்திருக்கலாம்.

கே: ஆராய்ச்சியில் விவாதிக்கப்பட்ட தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகள் யாவை?

A: தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகள், குவாண்டம் இயக்கவியலின் மங்கலான விளைவின் காரணமாக வழக்கமான புரிதலை மீறும் கருந்துளைகளின் அடர்த்தியை மிஞ்சவோ அல்லது மிகமிகச் சிறிய அளவுகளுக்குக் குறையவோ முடியாத இடங்களைத் தடைசெய்யப்பட்ட பகுதிகள் குறிக்கின்றன.

கே: பிரபஞ்சத்தின் எல்லைகளை ஆய்வு எவ்வாறு முன்மொழிகிறது?

ப: கவனிக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் எதுவும் இல்லை என்றால், அது ஒரு பெரிய, குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட கருந்துளையை ஒத்திருக்கும் என்று ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

கே: ஆய்வு எங்கு வெளியிடப்பட்டது?

ப: தி அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் பிசிக்ஸில் இந்த ஆய்வு வெளியிடப்பட்டது.