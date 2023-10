உருகிய உப்புகளில் எலக்ட்ரான்களின் புதிய நிலைகள் உப்பு எரிபொருள் உலைகளின் செயல்திறனை பாதிக்கலாம்

By

உருகிய உப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது எலக்ட்ரான்கள் மூன்று வெவ்வேறு நிலைகளை உருவாக்க முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர், இது உப்பு எரிபொருள் உலைகளின் செயல்திறனில் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஓக் ரிட்ஜ் தேசிய ஆய்வகம் மற்றும் அயோவா பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருகிய துத்தநாக குளோரைடு உப்பில் அதிகப்படியான எலக்ட்ரானை அறிமுகப்படுத்துவதை உருவகப்படுத்தினர் மற்றும் மூன்று சாத்தியமான காட்சிகளைக் கவனித்தனர். ஒரு சூழ்நிலையில், எலக்ட்ரான் இரண்டு துத்தநாக அயனிகளைக் கொண்ட ஒரு மூலக்கூறு தீவிரத்தின் ஒரு பகுதியாகிறது. மற்றொன்றில், எலக்ட்ரான் ஒரு துத்தநாக அயனியில் இடமாற்றம் செய்கிறது. மூன்றாவது சூழ்நிலையில், எலக்ட்ரான் பல உப்பு அயனிகள் மீது பரவலாக பரவுகிறது.

எதிர்கால அணுமின் நிலையங்களுக்கு உருகிய உப்பு உலைகள் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன, மேலும் கதிரியக்கமானது உருகிய உப்புகளின் நடத்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானது. இந்த ஆய்வு அதிக கதிர்வீச்சுக்கு வெளிப்படும் போது எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் உப்புகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. எலக்ட்ரான் துத்தநாக டைமர்கள் மற்றும் மோனோமர்கள் உட்பட பல்வேறு உயிரினங்களை உருவாக்க உதவுகிறது அல்லது இடமாற்றம் செய்யப்படலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்தனர். இந்த ஆரம்ப கண்டுபிடிப்புகள் மற்ற இனங்கள் நீண்ட காலங்களில் என்ன உருவாகலாம் மற்றும் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் உப்புகளுடன் அவை எவ்வாறு செயல்படக்கூடும் என்பது பற்றிய கேள்விகளை எழுப்புகின்றன.

இந்த ஆராய்ச்சியானது DOE இன் Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) இன் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் இது The Journal of Physical Chemistry B இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. குழுவானது பிற வகையான வினைத்திறன்களை சோதனை முறையில் கண்டறியும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. எலக்ட்ரான்கள் உருகிய உப்புகளுடன் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதற்கான மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை இந்த ஆய்வு வழங்குகிறது, ஆனால் இன்னும் ஆராயப்பட வேண்டியவை உள்ளன. எதிர்கால ஆராய்ச்சி மற்ற உப்பு அமைப்புகள் மற்றும் உருகிய உப்புகளில் கதிர்வீச்சின் விளைவுகளை ஆராயும்.

ஆதாரம்: ஓக் ரிட்ஜ் தேசிய ஆய்வகம்