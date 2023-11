Wahoo na Zwift Watangaza Marekebisho ya Wakufunzi wa Turbo, Kuunda Nafasi ya Kipekee ya Soko

By

Wahoo na Zwift, chapa mbili maarufu katika tasnia ya baiskeli, wamefanya marekebisho makubwa kwa safu zao za wakufunzi wa turbo, kuashiria maendeleo ya kuvutia katika uhusiano wao. Katika hatua iliyounganishwa, Wahoo imetangaza punguzo la kudumu la bei kwa wakufunzi wake wa Kickr Core na Kickr Snap, na kuwapa wateja chaguo nafuu zaidi kwa mafunzo ya ndani.

Hapo awali ilikuwa na bei ya £699, Kickr Core sasa inapatikana kwa £449.99 kama bidhaa ya pekee, inayolingana na bei ya Zwift's Hub, mkufunzi mahiri ambaye alikuwa katikati ya kesi ya mahakama ya ukiukaji wa hati miliki kati ya chapa hizo mbili mnamo 2022. Zaidi ya hayo, Wahoo inatoa Kickr Core iliyounganishwa na usajili wa mwaka mmoja kwa Zwift kwa £549.99, ikitoa kifurushi cha kuvutia kwa wale wanaotaka kuboresha uzoefu wao wa mazoezi ya ndani.

Zwift, kwa upande mwingine, ameondoa Zwift Hub Classic kwenye duka lake, na kuacha tu mkufunzi mahiri wa Hub One anayepatikana kwa ununuzi. Hatua hii, iliyothibitishwa kuwa ya kudumu na Zwift, huruhusu chapa kuratibu utoaji wa bidhaa zake na kuzingatia Hub One, inayokuja na vifaa vya ubunifu vya Cog and Click. Bofya ni kibadilishaji cha vitufe viwili vya Bluetooth visivyo na waya ambacho hutoa ubadilishaji wa mtandaoni wenye ukinzani unaoweza kurekebishwa, unaoboresha hali ya uendeshaji wa baiskeli ya ndani.

Kwa kuondolewa kwa Hub Classic, ni wazi kuwa Wahoo na Zwift wanachonga nafasi za kipekee za soko. Kickr Core na Hub One zitakuwepo sokoni, zikiwapa wateja chaguo mahususi bila ushindani wa moja kwa moja kati ya chapa.

Ili kuimarisha zaidi ushirikiano wao, Zwift pia itauza Wahoo Kickr Core kwenye tovuti yake, na kupanua upatikanaji wake katika masoko mbalimbali. Wateja nchini Marekani, Uingereza, EU na Kanada wanaweza kutarajia kupata Kickr Core kwenye jukwaa la biashara ya mtandaoni la Zwift, na kupatikana nchini Australia na Japani hivi karibuni.

Kwa kumalizia, marekebisho ya hivi majuzi kwa safu za wakufunzi wa Wahoo na Zwift yanaunda soko linalovutia. Kadiri chapa zote mbili zinavyoendelea kuvumbua na kushirikiana, waendesha baiskeli wanaweza kutarajia uzoefu ulioboreshwa wa kuendesha baisikeli ndani ya nyumba na chaguzi za bei nafuu na za juu zaidi za kiteknolojia za kuchagua.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

1. Wakufunzi wa turbo ni nini?

Wakufunzi wa Turbo ni vifaa vinavyotumiwa na waendesha baiskeli kubadilisha baiskeli zao za kawaida kuwa vifaa vya mafunzo ya ndani vya ndani. Wakufunzi hawa huwaruhusu waendesha baiskeli kuiga hali ya upandaji wa nje na kutoa mafunzo ndani ya nyumba.

2. Zwift ni nini?

Zwift ni jukwaa maarufu la mafunzo mtandaoni linalochanganya uhalisia pepe na michezo ya wachezaji wengi ili kutoa uzoefu wa kipekee wa kuendesha baiskeli ndani ya nyumba. Huruhusu waendesha baiskeli kupanda na kushindana na wengine katika ulimwengu pepe.

3. Kickr Core ni nini?

Kickr Core ni mkufunzi mahiri aliyetayarishwa na Wahoo. Huwapa waendesha baiskeli uzoefu wa kweli na wa ndani wa mafunzo ya ndani kwa kuiga hisia za kuendesha barabarani.

4. Hub One ni nini?

The Hub One ni mkufunzi mahiri aliyetengenezwa na Zwift. Ni sehemu ya safu ya Zwift ya bidhaa bunifu za kuendesha baisikeli ndani ya nyumba na inaangazia vifaa vya Cog and Click, ambavyo huboresha hali ya utumiaji wakati wa safari za ndani.