MachineGames Hupanuka kwa Studio ya Pili na Inathibitisha Mchezo wa Xbox Pekee wa Indiana Jones

MachineGames, studio mashuhuri ya ukuzaji wa mchezo iliyoanzishwa mnamo 2009 na kupatikana na ZeniMax Media, inapiga hatua kubwa katika juhudi zake za upanuzi. Ikiwa na makao makuu huko Uppsala, Uswidi, studio hiyo inajulikana kwa kazi yake ya kipekee kwenye franchise ya Wolfenstein na kumbukumbu za hivi majuzi za Tetemeko. Walakini, MachineGames sasa imeweka macho yake kwenye upeo mpya.

Katika taarifa ya hivi majuzi kwa kituo cha michezo cha Nordic Gamereactor, mtayarishaji mkuu Jerk Gustafsson alithibitisha kwamba MachineGames inafungua ofisi ya satelaiti huko Sundsvall, Uswidi. Upanuzi huo utaruhusu studio kuingia katika kundi la watengenezaji wenye vipaji katika eneo la kaskazini ambao huenda wasipate fursa ya kuhamia ofisi kuu huko Uppsala. Gustafsson alisisitiza umuhimu wa kuajiri vipaji vipya ili kusaidia ukuaji wa studio na miradi ya siku zijazo.

Ingawa idadi kamili ya ofisi ya Sundsvall bado haijafichuliwa, inatarajiwa kuwa na wafanyikazi kamili kufikia 2025. Upanuzi huu unakuja wakati mwafaka kwani MachineGames kwa sasa inashughulikia mchezo wake wa Indiana Jones unaotarajiwa. Utaalam wa studio katika kuunda masimulizi ya kuvutia na uchezaji wa kuvutia unatarajiwa kung'aa katika mada hii ijayo.

Zaidi ya hayo, upataji wa hivi majuzi wa MachineGames na Microsoft kama sehemu ya ZeniMax Media unaweka studio kama msanidi wa kipekee wa Xbox. Ushirikiano na Microsoft bila shaka utatoa MachineGames rasilimali zinazohitajika ili kutoa uzoefu wa ajabu wa michezo ya kubahatisha.

Kadiri studio inavyopanuka, maswali huibuka kuhusu shirika la wafanyikazi wake. Je, MachineGames itatoa talanta ya ziada kwa mradi mmoja au itafuatilia michezo mingi kwa wakati mmoja? Uvumi umeenea miongoni mwa mashabiki, kukiwa na matumaini ya msisimko unaowezekana wa jengo la Wolfenstein 3.

Upanuzi na kujitolea kwa MachineGames katika kubadilisha kwingineko yake kunaonyesha kujitolea kwa studio kusukuma mipaka na kutoa uzoefu wa hali ya juu wa uchezaji. Kwa kuanzishwa kwa studio ya pili na mchezo ujao wa Indiana Jones, mustakabali unaonekana kuwa mzuri kwa MachineGames na wapenda michezo kote ulimwenguni.

Maswali

1. MachineGames imetengeneza michezo gani?

MachineGames inajulikana kwa kazi yake kwenye franchise ya Wolfenstein, ikijumuisha majina kama vile Wolfenstein: The New Order, The New Colossus, na Youngblood. Studio pia imechangia kumbukumbu za Quake.

2. MachineGames inapanuka wapi na studio ya pili?

MachineGames inafungua ofisi ya setilaiti huko Sundsvall, Uswidi, pamoja na makao yake makuu huko Uppsala. Studio ya pili inatarajiwa kuwa na wafanyikazi kamili ifikapo 2025.

3. Mradi unaofuata wa MachineGames ni upi?

MachineGames kwa sasa inafanya kazi kwenye mchezo wa Indiana Jones, ambao umethibitishwa kuwa wa kipekee wa Xbox. Furaha inaongezeka karibu na jina hili linalotarajiwa sana.

