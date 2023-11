By

Iwapo umekuwa mchezaji wa muda mrefu wa World of Warcraft, huenda unajua hadithi za maudhui yaliyowekwa data na kukataliwa ambayo yameibuka kwa miaka mingi. Vito hivi vilivyofichwa mara nyingi hupata njia ya kurudi kwenye mchezo kwa njia zisizotarajiwa, na kuongeza kina na fitina kwa ulimwengu unaoendelea kubadilika. Mfano mmoja kama huo ni Dragon Isles, eneo ambalo liliondolewa mwanzoni mwa mchezo lakini hivi karibuni limekuwa sehemu muhimu ya upanuzi wa Dragonflight.

Sasa, inaonekana kwamba Burudani ya Blizzard inaweza kuwa inadokeza ujumuishaji rasmi wa kipande kingine cha maudhui yenye sifa mbaya: Crypts za Karazhan. Siri hizi zilikuwa siri inayojulikana sana katika toleo la asili la WoW, lililofichwa nyuma ya muundo wa mnara wa Karazhan. Wachezaji wachangamfu wanaweza kugundua lango lililofichwa na kuchunguza eneo hili la kutisha la chini ya ardhi, lililojaa majina ya kuogofya kama vile Kisima cha Waliosahaulika na Shimo la Wahalifu.

Pengine kipengele cha kustaajabisha zaidi cha mapango hayo kilikuwa ni Upside-Down Sinners, pango kubwa lililojaa maji ambapo miili isiyohesabika ilining'inia kutoka kwa minyororo, iliyoning'inizwa kichwa chini. Ingawa makala na video mbalimbali zimejaribu kuangazia madhumuni ya tamasha hili la kutisha, wasanidi programu hawakufungua rasmi eneo hilo au kutoa maelezo kamili.

Walakini, wakati wa mbizi ya hivi majuzi katika mabadiliko yajayo ya Ulimwengu wa Vita vya Kivita: Classic, Blizzard alidhihaki kurejea kwa Crypts za Karazhan. Katika wasilisho hilo, lililoangazia Msimu wa Ugunduzi, slaidi ya mwisho ilionyesha uvamizi au magereza matatu yanayoweza kutokea siku zijazo: Gnomeragan, Monasteri ya Scarlet, na picha ya skrini iliyoandikwa “Pauper’s Walk” – marejeleo ya eneo ndani ya Karazhan Crypt ambayo haijakamilika.

Ingawa maelezo kamili ya mipango ya Blizzard kwa siri hizo bado haijathibitishwa, uvumi unapendekeza kwamba zitarekebishwa kwenye shimo au uvamizi kama sehemu ya Msimu wa Ugunduzi. Wachezaji hatimaye wanaweza kupata fursa ya kuchunguza toleo linalotambulika kikamilifu la eneo hili ambalo halijapatikana, lililojaa maudhui mapya na ya kusisimua. Iwapo Crypts za Karazhan zitasimama kama mfano wa pekee au kuunganishwa katika Karazhan kubwa zaidi, iliyorekebishwa bado haijaonekana.

Katika eneo linaloendelea kubadilika la Azeroth, inavutia kushuhudia ufufuo wa maudhui yaliyokatwa kama vile Sauti za Karazhan. Ukodishaji huu wa pili wa maisha ya mtandaoni huibua fitina mpya katika fumbo la muda mrefu, na kuwapa wachezaji nafasi ya kutafakari undani wa siri iliyoachwa na kufichua siri zake.

Maswali

Crypts za Karazhan katika Ulimwengu wa Vita vya Kivita zilikuwa nini?

Crypts za Karazhan zilikuwa eneo lililofichwa katika toleo la asili la Ulimwengu wa Vita. Ikifikiwa kupitia lango la siri nyuma ya mnara wa Karazhan, maabara hii ya kutisha ya chini ya ardhi iliangazia maeneo ya baridi kama vile Kisima cha Waliosahaulika na Wenye dhambi wa Upside-Down.

Je, Crypts za Karazhan zitaletwa tena katika Ulimwengu wa Vita vya Kivita?

Blizzard Entertainment imedhihaki kurejea kwa Crypts za Karazhan wakati wa majadiliano kuhusu mabadiliko yajayo kwenye World of Warcraft: Classic. Ingawa hali halisi ya urejeshaji haijathibitishwa, inakisiwa kuwa njia fiche zitafanyiwa kazi upya ndani ya shimo au uvamizi kama sehemu ya Msimu wa Ugunduzi.

Ni upanuzi na masasisho gani mengine yanakuja kwenye Ulimwengu wa Vita?

Blizzard Entertainment hivi karibuni ilitangaza upanuzi ujao tatu, kwa pamoja inayoitwa The Worldsoul Saga, katika BlizzCon 2023. Upanuzi wa kwanza, The War Within, unatarajiwa kutolewa mwaka ujao. Zaidi ya hayo, Ulimwengu wa Vita vya Kivita: Classic itakuwa ikianzisha upanuzi wa Cataclysm kando ya Msimu wa Ugunduzi, ambao utaleta mabadiliko mapya kwa madarasa yaliyopo, uvamizi na wakubwa. [Chanzo: ign.com]