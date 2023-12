Mchawi kwenye Usiku Mtakatifu Sasa Inapatikana kwenye Steam

Riwaya ya taswira inayotarajiwa sana, Witch on the Holy Night, hatimaye imeanza kuonekana kwenye jukwaa maarufu la michezo ya kubahatisha, Steam. Iliyoundwa na TYPE-MOON na ikajanibishwa katika Kiingereza kwa mara ya kwanza, uchapishaji wa Witch on the Holy Night umepokelewa kwa uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa mashabiki.

Ulimwengu wa ajabu wa Witch on the Holy Night huwa hai kwa taswira zake mahiri na sauti ya kuvutia. Wachezaji wanaalikwa kuanza safari ya kulazimisha tahajia huku wakifumbua mafumbo ya ulimwengu usio wa kawaida. Pamoja na usimulizi wake tata wa hadithi na wahusika wa kuvutia, Witch on the Holy Night anaahidi kutoa uzoefu usiosahaulika wa michezo ya kubahatisha.

Mashabiki ambao wamekuwa wakisubiri kwa hamu kutolewa kwa Kiingereza sasa wataweza kufurahia Witch kwenye Usiku Mtakatifu kwenye Steam. Mchezo huo pia unapatikana kwenye majukwaa mengine kama vile PlayStation 4 na Nintendo Switch, ambayo huwaruhusu wachezaji kuchagua kifaa wanachopendelea cha kucheza.

Tovuti rasmi ya Witch on the Holy Night, mahoyo-en.com, hutoa habari zaidi kuhusu mchezo huo, ikijumuisha chaguzi zake mbalimbali za lugha (Kiingereza, Kijapani, Kichina Kilichorahisishwa, Kichina cha Jadi). Akaunti rasmi ya Twitter, @mahoyo_game, inatoa masasisho na maarifa kuhusu ulimwengu wa Mchawi kwenye Usiku Mtakatifu.

Ikiwa wewe ni shabiki wa riwaya za kuona au unatafuta uzoefu wa kuvutia wa michezo ya kubahatisha, Witch on the Holy Night ni lazima kucheza. Jijumuishe katika ulimwengu wake wa kuvutia na ufichue siri zilizo ndani yake.

[Picha: Witch on the Holy Night Steam(R)]