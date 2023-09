Hadithi Isiyojulikana ya Wanaanga wa Kwanza Wanawake wa Amerika: Kuvunja Vizuizi na Kufikia Urefu Mpya.

Katika "The Six: Untold Story of America's First Women Astronauts," Loren Grush anachunguza safari ya wanawake sita wa ajabu ambao walivunja dari ya kioo katika ulimwengu unaotawaliwa na wanaume wa uchunguzi wa anga. Grush anapinga masimulizi yaliyopo ya ubabe wa wanaume weupe katika mbio za anga za juu na kuangazia michango muhimu ya wanawake hawa, ambao walikuwa sehemu ya daraja la kwanza la NASA kujumuisha wanawake.

Grush inaangazia maisha ya Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, na Shannon Lucid. Wanawake hawa walijiunga na wanaanga wa NASA mnamo 1978 na waliazimia kufikia urefu ambao hapo awali walikuwa wamekatazwa kwao.

"The Six" hutoa muhtasari wa motisha na kusita kwao, ikitoa maarifa kuhusu wakati ambapo kila mwanamke alitambua kuwa angeweza kutuma maombi ya kuwa mwanaanga. Grush anaelezea mchakato wao wa uteuzi kama hatua muhimu kuelekea utofauti, ingawa darasa bado lilikuwa linajumuisha wanaume weupe.

Kitabu hiki pia kinakabiliana na changamoto ambazo wanawake hawa walikabiliana nazo, ikiwa ni pamoja na usikivu wa vyombo vya habari vya kijinsia, uvumi wa kihuni kuhusu mapenzi na ngono angani, na mapambano ya kusawazisha maisha ya kibinafsi na ya kikazi. Grush anatoa mifano ya uthabiti na uthabiti wao katika kukabiliana na dhiki, kama vile vita vya Ride kulinda faragha na afya yake ya akili huku kukiwa na uchunguzi wa vyombo vya habari.

"The Six" pia inaangazia majukumu muhimu yanayochezwa na mabingwa kwa utofauti ndani na nje ya NASA. Ruth Bates Harris, mfanyakazi wa NASA, alikashifu kwa ujasiri shirika hilo kwa ukosefu wake wa utofauti. Mercury 13, kundi la wanawake ambao walifanyiwa majaribio makali mwanzoni mwa miaka ya 1960 ili kuthibitisha kuwa walikuwa na uwezo wa kuwa wanaanga, pia wanapata kutambuliwa.

Grush inajumuisha uzoefu wa siku hadi siku wa wanaanga, ikifichua vipengele vya kushangaza vya kawaida vya kazi zao. Walijaribu vazi la anga, kuendesha mikono ya roboti, na kuvinjari matatizo ya kufanya kazi na wafanyakazi wenzao wa kiume ambao walionyesha kalenda pinup kwenye milango ya ofisi zao.

Ingawa kitabu hakina hatari na janga, Grush anasisitiza ujasiri na uvumilivu unaovuka jinsia na rangi. Maafa ya Challenger hutumika kama ukumbusho muhimu wa hatari zinazopatikana katika uchunguzi wa anga, na dhabihu ya mwisho iliyotolewa na Resnik.

Kwa utafiti wa kina na usimulizi wa hadithi wa kuvutia, "The Six" huongeza uelewa wetu wa mbio za anga za juu na changamoto kwa mawazo ya kitamaduni ya nani anaweza kuwa wa "familia nzima ya wanadamu."

Chanzo: New York Times