Kuna tofauti gani kati ya Walmart na Walmart?

Katika hali ya kushangaza, wafanyabiashara wawili wakubwa wenye jina moja wameibuka sokoni, na kusababisha mkanganyiko miongoni mwa watumiaji. Walmart, shirika maarufu la kimataifa la rejareja la Marekani, sasa linajikuta likishiriki uangalizi na huluki nyingine inayokwenda kwa jina moja. Lakini ni tofauti gani hasa kati ya vyombo hivi viwili vya Walmart? Hebu tuzame kwenye maelezo.

Shirika la Walmart:

Walmart ya kwanza na inayojulikana zaidi ni shirika maarufu la rejareja lililoanzishwa na Sam Walton mwaka wa 1962. Likiwa na makao yake makuu huko Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation inaendesha mtandao mkubwa wa hypermarkets, maduka ya bei nafuu, na maduka ya mboga duniani kote. Inajulikana kwa anuwai ya bidhaa, bei shindani, na uwepo mkubwa mtandaoni na nje ya mtandao.

Walmart Inc.:

Walmart ya pili ni mchezaji mpya sokoni. Walmart Inc. ni kampuni ya teknolojia ya Kanada ambayo inatoa jukwaa la ubunifu la e-commerce. Inalenga kuleta mapinduzi katika tasnia ya rejareja kwa kutoa uzoefu wa ununuzi wa mtandaoni bila mshono kupitia tovuti yake na programu ya simu. Ingawa inashiriki jina sawa na kampuni kubwa ya rejareja ya Marekani, Walmart Inc. ni huluki inayojitegemea isiyo na ushirikiano na Walmart Corporation.

Maswali:

Swali: Je, Walmart Corporation na Walmart Inc. zinahusiana?

A: Hapana, Walmart Corporation na Walmart Inc. ni vyombo tofauti visivyo na uhusiano au ushirikiano.

Swali: Je, ninaweza kununua katika Walmart Corporation na Walmart Inc.?

J: Ndiyo, unaweza kununua katika vyombo vyote viwili. Walmart Corporation huendesha maduka halisi, wakati Walmart Inc. inatoa jukwaa la ununuzi mtandaoni.

Swali: Je, bidhaa na bei ni sawa katika vyombo vyote viwili vya Walmart?

J: Ofa na bei za bidhaa zinaweza kutofautiana kati ya Walmart Corporation na Walmart Inc. Inashauriwa kuangalia tovuti ya kila huluki au kutembelea maduka yao husika kwa taarifa sahihi.

Swali: Je, Walmart Inc. inapanga kupanua shughuli zake?

J: Kama kampuni inayokua ya teknolojia, Walmart Inc. ina mipango ya kupanua shughuli zake na kufikia wateja zaidi katika siku zijazo.

Kwa kumalizia, wakati vyombo vyote viwili vinashiriki jina "Walmart," ni tofauti na tofauti kutoka kwa kila mmoja. Walmart Corporation ni kampuni kubwa ya rejareja iliyoimarishwa vyema, wakati Walmart Inc. ni kampuni ya teknolojia ya Kanada inayolenga kuleta mapinduzi katika sekta ya rejareja kupitia jukwaa lake la mtandaoni. Kwa hivyo, wakati mwingine utakaposikia mtu akitaja Walmart, hakikisha kufafanua ni Walmart gani anarejelea, kwani tofauti kati ya hizo mbili ni muhimu.