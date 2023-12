Hakuna Kitu Kinachochezea Simu Mpya kwenye Mkutano wa MWC 2024

By

Hakuna chochote, kampuni ya teknolojia ya kibunifu, inayoleta msisimko inapothibitisha ushiriki wake katika Kongamano lijalo la Mobile World Congress (MWC) 2024. Kampuni hiyo, inayojulikana kwa mbinu yake isiyo ya kawaida, imetuma mialiko kwa wanahabari kudokeza ufunuo mkubwa wakati wa mkutano wa teknolojia katika Barcelona. Ingawa mwaliko hautaji Simu ya Nothing 3 kwa uwazi, wadadisi wa sekta hiyo wanakisia kuwa hii inaweza kuwa jukwaa la mchezo wa kwanza unaotarajiwa.

Kwa miaka mingi, Hakuna kitu ambacho kimetumia MWC kama hatua ya kuonyesha miundo yake ya awali ya simu mahiri. Katika MWC 2022, kampuni ilidhihaki mfano wa Nothing Phone 1, ikifuatiwa na uthibitisho wa kichakataji cha Nothing Phone 2 kwenye MWC 2023. Huku Nothing tayari ikizua gumzo kuhusu mipango yake ya MWC 2024, wataalam wanaamini kufunuliwa kwa Hakuna Kitu. Simu 3 inawezekana sana.

Mbali na modeli ya bendera, uvumi unapendekeza kwamba Hakuna kitu kinachoweza kuanzisha toleo la bei nafuu zaidi, Nothing Phone 2a. Ikiwa uvumi huu utakuwa wa kweli, waliohudhuria MWC wanaweza kutibiwa sio moja, lakini matangazo mawili ya kusisimua ya simu mahiri.

Walakini, ugumu wa Hakuna unaongeza kipengele cha kutotabirika kwa mipango yao. Kampuni hiyo hapo awali ilijihusisha na mikakati isiyo ya kawaida ya uuzaji, ikitoa laini za nguo na hata bia. Zaidi ya hayo, mabishano yanayohusu Nothing Chats yamewaacha waangalizi wakikisia kuhusu hatua inayofuata ya kampuni. Hata hivyo, kwa kuzingatia muktadha wa kihistoria wa matukio ya awali ya Nothing ya MWC, pesa mahiri zinapatikana kwenye toleo la kwanza la Nothing Phone 3.

Ingawa maelezo madhubuti kuhusu Nothing Phone 3 na uwezekano wa Nothing Phone 2a yanasalia kuwa haba, wapenda tasnia wanaweza kutarajia uvumi na uvumi kuzidi kadri MWC inavyokaribia. Endelea kupokea masasisho zaidi tunapotarajia kwa hamu toleo la kusisimua la Hakuna katika mojawapo ya mikutano mikubwa zaidi ya mwaka ya teknolojia.