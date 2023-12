Muundaji wa Bandari Isiyo Rasmi ya Kompyuta ya Mchezo wa Kuamsha wa Kiungo Nje ya Mtandao Baada ya Notisi ya Kuondoa ya Nintendo

Shabiki shupavu wa Uamsho wa Game Boy Color classic Link hivi majuzi aliunda mlango wa mchezo wa Kompyuta usio rasmi, ambao ulipata usikivu wa haraka kwenye mitandao ya kijamii. Bandari, inayojulikana kama "Link's Awakening DX HD," ilikuwa na picha za HD zilizoboreshwa, kusogeza kwa kasi kwa 120fps na usaidizi wa skrini pana. Hata hivyo, muda mfupi baada ya kutolewa kwenye itch.io, mtayarishaji wa mchezo, chini ya jina la mtumiaji 'linksawakeningdxhd,' alilazimika kuuondoa nje ya mtandao kutokana na notisi ya kuondolewa kutoka kwa Nintendo.

Notisi ya kuondolewa, iliyotolewa na Nintendo of America Inc., ilisema kuwa bandari ya Kompyuta isiyo rasmi ilikiuka hakimiliki za kampuni ya The Legend of Zelda: Link's Awakening. Ilidai kuondolewa mara moja kwa ukurasa wa upakuaji na maelezo wa mchezo. Nintendo, anayejulikana kwa msimamo wake mkali juu ya miradi ya mashabiki, amechukua hatua kama hizo hapo awali.

Lango la Kompyuta lisilo rasmi lilipata umakini kwa kipengele chake cha kipekee ambacho kiliruhusu wachezaji kuvuta karibu na kuwa na mwonekano kamili wa Kisiwa cha Koholint, chenye herufi zisizoweza kuchezwa (NPC) na maadui wakizunguka kwa bidii. Kipengele hiki kilipata msisimko miongoni mwa mashabiki ambao walikuwa na shauku ya kuchunguza ulimwengu wa mchezo kwa mtazamo tofauti.

Ingawa inasikitisha kwa mashabiki wa bandari isiyo rasmi ya Kompyuta, wengi walitarajia matokeo haya kutokana na historia ya Nintendo ya kulinda mali yake ya kiakili. Kwa kweli, Nintendo alitoa nakala rasmi ya Kuamsha kwa Kiungo kwa Nintendo Switch mnamo 2019, ambayo ilipokea hakiki nzuri kwa burudani yake ya uaminifu ya mchezo wa asili.

Hatua ya haraka ya Nintendo katika kutoa notisi ya kuondoa inatumika kama ukumbusho kwa watayarishi na mashabiki kwamba matumizi yasiyoidhinishwa ya nyenzo zao zilizo na hakimiliki hayatavumiliwa. Ingawa bandari ya Kompyuta isiyo rasmi ilionyesha kujitolea na ubunifu wa mashabiki, ni muhimu kuheshimu haki za wamiliki wa mali miliki.

Kusonga mbele, mashabiki wanasubiri kwa hamu miradi ya siku zijazo ya Nintendo na uwezekano wa kuleta rasmi michezo ya kawaida kwenye mifumo mipya.