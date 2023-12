Siku Kabla ya Msanidi Programu Kuthibitisha Kuzimwa Huku Makisio

Huku kukiwa na wasiwasi na uvumi unaoongezeka, msanidi wa mchezo wa maafa wa Steam, Siku Iliyotangulia, amesisitiza kwamba kwa hakika unazimwa. Mchezo huo, ambao hapo awali ulitarajiwa na kushikilia jina la walioorodheshwa zaidi na Steam, ulikabiliwa na upinzani mkali ulipozinduliwa Ufikiaji Mapema wiki iliyopita. Wakosoaji na wachezaji kwa pamoja walionyesha kutamaushwa na kufadhaika kwani mchezo ulipungukiwa na matarajio waliyoahidiwa. Ukaguzi wa IGN wa Siku Iliyotangulia uliipa ukadiriaji adimu wa 1/10, na kuutaja kuwa mojawapo ya michezo mbaya zaidi kufikia sasa.

Kama matokeo ya kupungua kwa nambari za wachezaji na hakiki hasi za watumiaji kwenye Steam, Fntastic, msanidi wa Siku Iliyotangulia, alitoa tangazo la kushangaza kwamba itafungwa. Muda mfupi baada ya tangazo hilo, kitufe cha ununuzi cha mchezo kiliondolewa kwenye ukurasa wa Steam, na athari zote za mchezo zilifutwa kutoka kwa mtandao. Mabadiliko haya ya kushangaza yalitokea siku nne pekee baada ya uzinduzi wa Ufikiaji Mapema wa mchezo.

Baadhi ya wachezaji waliona mabadiliko ya jina kutoka Fntastic hadi Alama Nane kwenye ukurasa wa Steam wa mchezo wa awali wa msanidi programu, The Wild Eight. Hii ilizidisha uvumi kwamba Fntastic ilikuwa ikijaribu kujitenga na sifa yake iliyoharibiwa kwa kubadilisha jina. Hata hivyo, Hype Train Digital, wachapishaji wa The Wild Eight, alifafanua kuwa mabadiliko ya jina hayakuhusiana na yalitokana na maoni hasi yaliyopokelewa baada ya uzinduzi wa Siku ya Kabla.

Licha ya maelezo hayo, The Wild Eight inaendelea kupokea maoni hasi ya watumiaji kwa maoni ya hivi majuzi, ingawa ukadiriaji wa jumla wa watumiaji unasalia kuwa chanya.

Kujibu uvumi na uvumi, Fntastic alichukua Twitter kwa mara nyingine tena kuthibitisha uamuzi wao wa kufunga na kukataa mabadiliko yoyote ya jina. Pia walisema kwamba kurejesha pesa kunapatikana kwenye Steam kwa wateja wanaotaka kurejesha Siku Iliyotangulia, bila kujali muda wa kucheza.

Kusonga mbele, hatima ya chapa ya Siku Kabla na mali miliki iko kwa Mytona, mchapishaji wa mchezo, ambaye inasemekana alichukua uwekezaji mkubwa katika Fntastic kwa maendeleo na kutolewa.

Ingawa matokeo haya mabaya yanaweza kuwakatisha tamaa mashabiki na wachezaji wengi, yanatumika kama ukumbusho wa hatari na changamoto za asili ambazo wasanidi programu hukabili wanapowasilisha michezo inayotarajiwa kwa hadhira inayohitaji sana.