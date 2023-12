Mkutano wa Ubunifu Hukubali Changamoto na Kujitolea katika Uboreshaji

By

Bunge la Ubunifu, studio ya michezo ya kubahatisha iliyo nyuma ya mada maarufu kama vile Vita Jumla: Warhammer 3 na Vita Jumla: Farao, imetoa pole kwa jumuiya ya michezo ya kubahatisha. Katika chapisho la hivi majuzi la blogi, Roger Collum, Makamu wa Rais katika Bunge la Ubunifu, alizungumzia makosa ambayo kampuni imefanya na kueleza kujitolea kuboresha uhusiano wao na wachezaji.

Collum alikubali ugumu wa miezi michache iliyopita na athari ambayo imekuwa nayo kwa jamii. Alionyesha uelewa wa kina wa kuchanganyikiwa, kufadhaika, na kutoaminiana kwa wachezaji na kusisitiza kwamba haikuwa nia ya studio kuwakatisha tamaa watazamaji wao. Bunge la Ubunifu limedhamiria kurejesha imani ya wachezaji wao kwa kufanyia kazi uhusiano ulio wazi zaidi na thabiti.

Ili kushughulikia maswala kuhusu Vita Jumla: Warhammer 3 DLC, Bunge la Ubunifu limejitolea kutoa maudhui ya ziada kwa wamiliki wa Shadows of Change DLC. Wachezaji walionyesha kutoridhishwa kwao na thamani inayotolewa na DLC, na hivyo kusababisha studio kupanga sasisho muhimu mnamo Februari 2024, ambalo litatolewa kwa wachezaji bila malipo. Uchapishaji wa The Thrones of Decay DLC umecheleweshwa hadi Aprili 2024 ili kuhakikisha uwazi kamili kuhusu maudhui yake kabla ya maagizo ya mapema kupatikana.

Zaidi ya hayo, Bunge la Ubunifu limechukua hatua kushughulikia Vita Kamili inayotatizika: Farao. Ili kukabiliana na kupunguza bei ya mchezo, studio itatoa marejesho ya kiasi kwa wateja wote kupitia fedha za Steam Wallet. Matoleo ya bei ya juu ya Farao yameondolewa kwenye uuzaji, na kutoa toleo moja tu la ununuzi. Studio pia inatathmini upya mustakabali wa Vita Kamili: Farao na kuzingatia masasisho na maboresho yanayoweza kutokea.

Collum alihitimisha chapisho la blogi kwa kuwahakikishia wachezaji kwamba Bunge la Ubunifu linasalia kujitolea kwa mfululizo wa Vita Jumla na mashabiki wake. Ingawa inatambua makosa yao ya zamani, studio imedhamiria kujifunza kutoka kwao na kutoa uzoefu ambao huleta furaha na kuridhika kwa wachezaji.

Kwa mipango na ahadi hizi, Bunge la Ubunifu linajitahidi kujenga upya uhusiano wake na jumuiya ya michezo ya kubahatisha na kurejesha imani ya wachezaji wake waaminifu.