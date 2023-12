Destiny 2 Inashirikiana na The Witcher 3: Wild Hunt kwa Uzoefu wa Epic Crossover

Wachezaji wa Destiny 2 sasa wanaweza kuanza tukio la kusisimua na tukio la kusisimua la pitapita lililo na The Witcher 3: Wild Hunt. Ushirikiano huu huleta wingi wa marejeleo na maudhui kulingana na mchezo pendwa wa kuigiza dhima, unaotoa hali mpya na ya kusisimua kwa mashabiki wa kanda zote mbili.

Mojawapo ya mambo muhimu zaidi ya kipindi hiki cha mpito ni mwonekano wa Bafu ya Pipa, inayounda upya mandhari ya Bafu ya Geralt ya Rivia kutoka The Witcher 3. Wachezaji sasa wanaweza kushuhudia wakati huu wa kukumbukwa ndani ya ulimwengu wa Destiny 2, na kuongeza mguso wa ucheshi na shauku kwenye uchezaji wao. "Jijumuishe katika starehe ya kweli, hata kama itamaanisha silaha iliyojaa," inaeleza hisia ya kuvutia ya Pipa Bath.

Mbali na hisia, Destiny 2 inaleta seti tatu za silaha zilizochochewa na The Witcher 3. Titans wanaweza kupata seti ya silaha ya Kaer Morhen, inayowakumbusha mavazi ya Geralt ya mchezo. Kwa Warlocks, seti ya Hexer inatoa heshima kwa filamu asili ya Witcher na inaangazia vipengele vya silaha za Ursine na mavazi ya watu wa Skellige. Wawindaji, kwa upande mwingine, wanaweza kupata seti ya White Wolf, ambayo huchota msukumo kutoka kwa silaha za Wolf na Paka, zilizo na kofia nyekundu ya kuvutia.

Kwa kuongezea, Destiny 2 inatoa vifaa vitatu vilivyochochewa na Ulimwengu wa Witcher. Wachezaji wanaweza kupamba meli zao kwa muundo mkuu wa Wolven Storm, kuandaa Ghosts zao na Shell maridadi ya Wolven, na kuendesha Roach-VGH Sparrow, ishara ya kutikisa kichwa kwa farasi mwaminifu wa Geralt.

Ushirikiano huu wa kusisimua unakuja pamoja na Msimu wa Matamanio wa Destiny 2, ambao unaweza kuonekana kama marejeleo ya hila ya kitabu cha kwanza cha The Witcher, The Last Wish. Tukio hili la crossover sio tu huwatumbukiza wachezaji katika uchezaji wa kusisimua lakini pia hutoa heshima kwa mfululizo pendwa wa fantasia.

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara:

Swali: Ninawezaje kupata emote ya Kuoga Pipa?

J: Emote ya Kuoga Pipa inaweza kupatikana kwa kuinunua kama Kipengee cha Fedha pekee kwa kutumia pesa halisi.

Swali: Je, kuna vitu vingine vilivyoongozwa na Witcher katika tukio la msalaba?

J: Ndiyo, kuna seti tatu za silaha, ambazo ni Kaer Morhen, Hexer, na White Wolf, pamoja na vifaa vitatu: meli ya Wolven Storm, shell ya Wolven Shell Ghost, na Roach-VGH Sparrow.

Q: Je, emote ya Bafu ya Pipa inagharimu kiasi gani?

J: Emote inauzwa 1,200 Silver, ambayo inahitaji wachezaji kununua kifurushi cha 1,700 Silver.

Swali: Je, tukio hili la crossover linapatikana kwenye majukwaa yote?

Jibu: Ndiyo, tukio la kuvuka mipaka linapatikana kwenye mifumo yote ambapo Destiny 2 inapatikana.

Swali: Je, kutakuwa na ushirikiano zaidi kati ya Destiny 2 na franchise nyingine katika siku zijazo?

J: Bungie hajatoa taarifa rasmi kuhusu ushirikiano wa siku zijazo, lakini mashabiki wanaweza kutazamia maudhui ya kusisimua zaidi katika Destiny 2.