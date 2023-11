Matoleo ya CD Projekt Red Yaliyosasishwa Matoleo ya Mac ya The Witcher 1 na 2

CD Projekt Red imetoa matangazo ya kusisimua kwa mashabiki wa mfululizo wa The Witcher. Kando na kutangaza kuongezwa kwa kihariri cha mod kamili cha The Witcher 3, kuruhusu wachezaji kuunda Jumuia na maudhui yao wenyewe, studio pia imesasisha The Witcher 1 na The Witcher 2 kwa wachezaji wa Mac ili kusaidia vichakataji vya hivi punde vya Apple Silicon.

Matoleo mapya ya Mac yaliyosasishwa ya RPG hizi za kawaida sasa yanapatikana kwenye mifumo yote, ikijumuisha Duka la Programu, GOG na Steam. Sasisho huhakikisha kwamba The Witcher 1 na The Witcher 2 zinaweza kufanya kazi vizuri kwenye toleo la hivi punde la macOS na kuchukua faida kamili ya vichakataji vipya vya mfululizo wa M.

Hasa, usaidizi wa macOS uliosasishwa huja na kukamata kidogo. Kama matokeo ya sasisho, mahitaji ya chini ya michezo yote miwili yamebadilika, sasa yanahitaji macOS 11.0 au mpya zaidi. Hii inamaanisha kuwa matoleo ya zamani ya macOS, kama vile OS X 10, hayatumiki tena. Ikiwa unatumia Mac ya zamani bila kichakataji cha Apple Silicon, inashauriwa kuzima masasisho ya kiotomatiki ili kuzuia matatizo yoyote yanayoweza kutokea baada ya sasisho kusakinishwa.

Wakati sasisho huleta uzoefu bora wa uchezaji kwa watumiaji wa Mac, ni muhimu kutambua kwamba Witcher 3 haina toleo la asili la Mac. Walakini, programu za wahusika wengine kama Crossover huwezesha wachezaji wa Mac kufurahiya mchezo kwenye mifumo yao.

Ahadi ya CD Projekt Red kusasisha na kuunga mkono michezo yake kwenye mifumo ya Mac inalingana na juhudi za Apple kupanua usaidizi wa mchezo kwenye mifumo yake. Sasisho hili sio tu huongeza matumizi ya michezo ya kubahatisha kwa watumiaji wa Mac lakini pia linaonyesha kujitolea kwa studio kwa msingi wa mashabiki wake.

Maswali yanayoulizwa (FAQ)

1. Je, ninaweza kucheza matoleo ya Mac yaliyosasishwa ya The Witcher 1 na 2 kwenye matoleo ya zamani ya macOS?

Hapana, matoleo ya Mac yaliyosasishwa ya The Witcher 1 na 2 yanahitaji macOS 11.0 au mpya zaidi. Haziauni tena matoleo ya zamani kama vile OS X 10.

2. Ninaweza kupata wapi matoleo ya Mac yaliyosasishwa ya The Witcher 1 na 2?

Matoleo yaliyosasishwa yanapatikana kwenye majukwaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Hifadhi ya Programu, GOG, na Steam. Unaweza kuchagua jukwaa linalokufaa zaidi.

3. Je, Witcher 3 inapatikana kwa uchezaji asilia kwenye Mac?

Hapana, The Witcher 3 haina toleo asili la Mac. Walakini, programu kama Crossover huruhusu watumiaji wa Mac kucheza mchezo kwenye mifumo yao.