New Walking Dead VR Mchezo Kuja kwa Meta Quest 3

Muhtasari: The Walking Dead: Saints & Sinners hivi karibuni itaelekea kwenye Meta Quest 3, ikiwapa wachezaji uzoefu wa uhalisia pepe wa kuzama na wa kusukuma adrenaline. Chukua nafasi ya mtu aliyeokoka katika New Orleans ya baada ya siku ya kifo cha kibiblia.

Katika tangazo la kusisimua, imefichuliwa kuwa The Walking Dead: Saints & Sinners itazinduliwa kwenye Meta Quest 3 Januari 16, 2024. Mchezo huu wa Uhalisia Pepe unaotarajiwa sana utawasafirisha wachezaji hadi katika ulimwengu wa kutisha wa The Walking Dead, na kuwatumbukiza ndani. New Orleans hatari na iliyojaa zombie.

Trela ​​ya hivi punde zaidi ya The Walking Dead: Saints & Sinners inaonyesha mchezo mkali na matukio mengi yanayowasubiri wachezaji. Kama mwokoaji, utahitaji kupitia magofu yaliyofurika ya New Orleans, kutafuta vifaa na kupigana na umati wa watu wasiokufa. Uzoefu kamili wa Uhalisia Pepe utawafanya wachezaji kuhisi kama wanaishi katika ulimwengu wa The Walking Dead.

Mojawapo ya vipengele muhimu vya mchezo huu ni uwezo wa kufanya chaguo zenye matokeo ambayo yatachagiza matokeo ya hadithi yako na hatima ya waathirika wengine. Jitayarishe kukabiliana na maamuzi yanayoumiza matumbo unapotanguliza maisha yako mwenyewe na kupima matokeo ya matendo yako. The Walking Dead: Saints & Sinners huahidi simulizi ya kuvutia ambayo itawaweka wachezaji kwenye ukingo wa viti vyao.

Kwa toleo lijalo kwenye Meta Quest 3, wachezaji wengi zaidi watapata fursa ya kuingia katika ulimwengu wa The Walking Dead katika uhalisia pepe. Teknolojia bunifu ya Meta Quest, pamoja na uchezaji mkali na wa kina wa Watakatifu & Wadhambi, imewekwa ili kutoa uzoefu usiosahaulika wa michezo ya kubahatisha.

Jitayarishe kwa tukio kuu la kuua Zombie kama The Walking Dead: Saints & Sinners watakapowasili kwenye Meta Quest 3. Jitayarishe kuanza safari ya kusisimua na ya hila kupitia mitaa ya baada ya apocalyptic ya New Orleans. Je, utanusurika au kuwa karamu nyingine tu ya wasiokufa? Chaguo ni lako, lakini kumbuka, Wafu Wanaotembea wanangoja.