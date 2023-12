THQ Nordic Inachelewa Kutolewa Pekee Katika Urekebishaji wa Giza kwa Maboresho Zaidi

By

THQ Nordic na wasanidi programu wa Pieces Interactive wamefanya uamuzi wa kuahirisha toleo jipya la Alone in the Dark linalotarajiwa kwa mara nyingine tena, na kusukuma tarehe ya kutolewa kutoka Januari 16 hadi Machi 20, 2024. Hatua hiyo inakuja kama jitihada za kuruhusu timu muda zaidi wa kulipa faini. -kurekebisha na kuepuka kuweka shinikizo lisilo la lazima kwa timu ya maendeleo katika kipindi cha Krismasi chenye shughuli nyingi.

Kichocheo kikuu cha kuchelewesha, kulingana na THQ Nordic, ni kuhakikisha kuwa mchezo unazidi matarajio ya jumuiya ya michezo ya kubahatisha. Mojawapo ya sababu zinazochangia matarajio makubwa ni maonyesho ya kipekee ya waigizaji mashuhuri wa Hollywood David [Barbour] na Jodie [Comer], ambao watakuwa wakionyesha wahusika wakuu katika mchezo huo.

Peke Yako katika Giza hutoa heshima kwa mchezo wa asili na huwapa wachezaji fursa ya kuzama katika masimulizi ya kusisimua yaliyotungwa na Mikael Hedberg, anayejulikana kwa kazi yake kwenye SOMA na Amnesia: The Dark Descent. Mchezo unawaruhusu washiriki kuingia kwenye viatu vya Edward Carnby, aliyeletwa hai na David Harbour kutoka Stranger Things na Hellboy, au Emily Hartwood, iliyoonyeshwa na Jodie Comer kutoka Free Guy na Killing Eve. Uzoefu huu wa kutisha uliowaziwa upya unachanganya vipengele vya hofu ya kisaikolojia na anga ya kusini ya gothic.

Ingawa wachezaji wanaweza kuhisi shauku ya kuchunguza ulimwengu wa Peke Yake katika Giza, bado wanaweza kuridhisha udadisi wao kwa kupakua dibaji ya Grace in the Dark. Onyesho hili la kuchungulia la kusimama pekee litawapa mashabiki ladha ya kile wanachoweza kutarajia kutokana na toleo linalosubiriwa sana.

Peke Yake Giza inatengenezwa kwa PlayStation 5, Xbox Series na Kompyuta kupitia Steam, na kuahidi hali ya kuvutia na ya kuvutia kwa wapenda hofu kote ulimwenguni. Kwa kujitolea kwa THQ Nordic kuwasilisha mchezo ulioboreshwa na wa kipekee, mashabiki wanaweza kuwa na uhakika kwamba kungoja kutafaa.