THQ Nordic's Alone in the Giza Remake Imechelewa: Wakati Zaidi wa Kipolandi na Hakuna Crunch

Peke yangu katika Urekebishaji wa Giza: Tarehe Mpya ya Kutolewa Imewekwa Machi 2024

Muhtasari: Marudio ya mchezo maarufu wa kutisha, Alone in the Dark, umeratibiwa tena na THQ Nordic na developer Pieces Interactive. Hapo awali ilipangwa kutolewa Januari 16, 2024, sasa mchezo huo utapatikana Machi 20, 2024. Uamuzi ulifanywa ili kuipa timu ya maendeleo muda zaidi wa kung'arisha mchezo na kuepuka matatizo yanayoweza kusababishwa na kufanya kazi kupita kiasi wakati wa msimu wa likizo.

Mbali na muda ulioongezwa wa maendeleo, THQ Nordic na Pieces Interactive zimedhamiria kupita matarajio ya jumuiya. Wanalenga kufaidika na uigizaji wa kipekee wa David Barbour na Jodie Comer, ambao wanaonyesha wahusika wakuu katika toleo hili lililowaziwa upya la Alone in the Dark.

Pekee katika Giza hutoa heshima kwa mtangulizi wake anayeshutumiwa vikali kwa kuwasilisha hali ya kuvutia na ya kutisha. Wachezaji wana fursa ya kuchagua kati ya wahusika wakuu wawili: Edward Carnby, aliyehuishwa na David Harbour, anayejulikana kwa majukumu yake katika filamu ya Stranger Things na Hellboy, au Emily Hartwood, iliyoonyeshwa na Jodie Comer, maarufu kwa maonyesho yake katika Free Guy na Killing Eve. Kwa kukumbatia mchanganyiko wa mambo ya kutisha ya kisaikolojia na mandhari ya Gothic ya kusini, mchezo unaahidi kutoa tukio la kipekee na la kuogofya.

Wakati tarehe ya kutolewa inarejeshwa nyuma, mashabiki wenye shauku bado wanaweza kufikia utangulizi wa Grace in the Dark ili kupata muhtasari wa kile kinachowangoja katika mchezo kamili.

Toleo jipya la Alone in the Dark kwa sasa linatengenezwa kwa PlayStation 5, Xbox Series na Kompyuta kupitia Steam. Wasanidi programu wamejitolea kutoa uzoefu wa hali ya juu wa uchezaji ambao utawaacha wachezaji wakizama katika ulimwengu wa hofu na mashaka.