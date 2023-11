Hatima ya Ajabu ya The Simpsons: Hit & Run Sequel na Maswali Yasiyojibiwa

By

Mchezo pendwa wa ulimwengu wazi, The Simpsons: Hit & Run, umevutia mashabiki kwa miaka mingi na mchanganyiko wake wa kipekee wa ucheshi na mchezo wa kuigiza. Licha ya umaarufu wake na mahitaji ya mwendelezo, watengenezaji wa mchezo hivi majuzi walifichua kuwa mchezo wa kufuatilia haukutokea, na kuwaacha mashabiki na hata watengenezaji wenyewe wakishangaa.

Katika mahojiano ya hivi majuzi na MinnMax, watayarishaji programu, watayarishaji, wabunifu na watayarishaji wakuu waliohusika katika mchezo wa awali walishiriki kuchanganyikiwa na kutamaushwa kwao kuhusu kughairiwa kwa muendelezo. Alipoulizwa kuhusu sababu ya kusitisha uzalishaji, mtayarishaji mkuu John Melchior alijibu kwa mshangao, akisema, "Sijui."

Ulikuwa uamuzi wa ajabu sana uliowaacha wote waliohusika wakikuna vichwa. Melchior alieleza kuwa mafanikio ya mchezo wa awali yalisababisha makubaliano ya michezo mitano na ufadhili mdogo kuliko wasanidi walivyotarajia. Uamuzi wa kusitisha uzalishaji ulikuja kwa mshtuko, hata kwa bosi wa Melchior, ambaye alikuwa amewakabidhi mchezo huo “kwenye sinia ya fedha.”

Mchezo wa asili, uliotolewa na Vivendi Universal Games mwaka wa 2003, ulionyesha njama ya kigeni huko Springfield, na wachezaji wakishiriki katika mapambano mbalimbali ya kuibua matukio ya ajabu. Mojawapo ya vipengele muhimu zaidi vya mchezo huo ilikuwa misheni ya mbio za Grand Theft Auto, ambazo mashabiki wanazikumbuka kwa furaha.

Mwendelezo uliopangwa ulinuia kupanua mitambo ya kuendesha gari kwa kuanzisha uwezo wa kuvuta vitu kutoka kwa magari. Mbuni Darren Evenson alitaja mfano ambao ulikuwa umetengenezwa kwa kipengele hiki kabla ya mradi kufutwa. Walakini, zaidi ya mfano na njama huru, hakuna maendeleo mengi yalikuwa yamefanywa.

Watengenezaji walionyesha kutoamini kwao kughairiwa kwa mradi huo, kwani walikuwa wamefikiria The Simpsons: Hit & Run kuwa franchise. Kwao, mwema ulionekana kama maendeleo ya asili, lakini uliondolewa ghafla kwenye meza.

Mojawapo ya sababu kuu zilizochangia kuanguka kwa muendelezo huo ni kushindwa kwa Vivendi kupata haki za mchezo wa video kwa The Simpsons. Jambo la kufurahisha ni kwamba kampuni ilifanikiwa kupata haki za franchise nyingine maarufu kama Buffy the Vampire Slayer. Hatimaye, EA ilipata haki za mchezo wa video katika 2005; hata hivyo, hakuna mchezo mpya kulingana na The Simpsons ambao umetolewa tangu 2007.

Kwa kumalizia, ingawa matumaini ya mwendelezo wa The Simpsons: Hit & Run yanaweza kufutwa mradi tu EA ibaki na haki za ufaradhishaji, mashabiki bado wanaweza kushikilia matumaini ya toleo jipya la mchezo wa awali. Siri zinazohusu kughairiwa kwa muendelezo huo zinaendelea kutatanisha mashabiki na wasanidi programu, na kuwaacha wakishangaa juu ya uwezekano ambao ungeweza kutokea.

