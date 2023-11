By

Katika majira ya kuchipua ya 2023, Sunshine Henle alipokea ujumbe wa maandishi kutoka kwa mama yake, au hivyo aliamini. Hakujua kuwa chombo kilichokuwa nyuma ya jumbe hizo kilikuwa “ghostbot,” burudani ya kidijitali ya mama yake aliyekufa inayoendeshwa na OpenAI's ChatGPT. Teknolojia hii inayochipuka, inayojulikana kama "teknolojia ya huzuni," inalenga kutoa faraja na urafiki kwa wale wanaoomboleza kifo cha mpendwa wao. Hata hivyo, ingawa watumiaji kama Henle wanafurahia faraja zinazotolewa na hizi chatbots, wataalam wanaonya kuhusu athari za kimaadili na kisaikolojia zinazohusiana na matumizi yao.

Waanzishaji wa teknolojia ya huzuni kama vile Replika, HereAfter AI, StoryFile, na Seance AI wameingia kwenye eneo la tukio, wakitoa huduma mbalimbali kusaidia watu kukabiliana na hasara. Huduma hizi huanzia mazungumzo ya video wasilianifu na marehemu hadi avatari pepe na urithi wa sauti. Ili kutoa utumiaji uliobinafsishwa, watumiaji huongozwa kupitia dodoso za watu binafsi, ambazo hufunza algoriti za AI za mifumo.

Sawa na miundo mingine ya biashara inayotegemea usajili, majukwaa ya teknolojia ya huzuni huwapa watumiaji mipango ya bei ya viwango. Kulingana na vipengele na ubora unaohitajika, bei za usajili zinaweza kuanzia dola chache kwa mwezi hadi dola mia kadhaa kwa mwaka. Kwa mfano, mpango wa malipo wa StoryFile huwapa watumiaji uwezo wa kufikia video za ubora wa juu, za muda mrefu za wapendwa wao walioachwa kwa ada ya mara moja ya $499.

Ingawa waanzilishi wengine wanakaribia teknolojia hii kwa uangalifu, wengine huchukua msimamo mkali zaidi. Jarren Rocks, mwanzilishi wa Seance AI, anasisitiza kwamba programu yake inatoa kufungwa badala ya mwingiliano wa muda mrefu. Kinyume chake, Justin Harrison of You, Only Virtual anawazia ulimwengu ambapo huzuni hupitwa na wakati, huku jukwaa lake likilenga kuzaliana kiini halisi cha wapendwa.

Licha ya manufaa ya teknolojia hizi, wasiwasi kuhusu idhini, utegemezi wa kisaikolojia, lugha yenye upendeleo, na uuzaji unaolenga watumiaji walio katika mazingira magumu umekuzwa. Wanamaadili wa AI na watafiti wa teknolojia hutazama maendeleo ya haraka ya teknolojia ya huzuni kwa mashaka, kuangazia masuala ya kisheria na maadili yanayoweza kutokea. Kwa mfano, utafiti wa hivi majuzi uligundua kuwa programu ya kibinafsi ya chatbot ya Replika ilifichua watumiaji walio katika mazingira magumu kwa maudhui machafu muda mfupi baada ya kujisajili, na hivyo kusisitiza hitaji la ulinzi katika mifumo hii.

Zaidi ya hayo, kuongezeka kwa postmortem deepfakes kumezua mijadala kuhusu faragha na haki za utangazaji. Ingawa kanuni zimetekelezwa kwa watu mashuhuri katika baadhi ya majimbo, watu wa wastani bado hawajalindwa. Kwa hivyo, wataalam wanatoa wito wa mabadiliko ya sera wakati wa mchakato wa kupanga mali ili kujumuisha kifungu cha "Don't bot me" na kuhakikisha matumizi ya kuwajibika ya teknolojia hizi.

Jamii inapokabiliana na ugumu wa maendeleo haya, mustakabali wa teknolojia ya huzuni bado haujulikani. Ingawa inatoa mbinu mpya ya kukabiliana na hasara, hatari zake zinazowezekana na athari za kimaadili zinahitaji kuzingatiwa kwa uangalifu. Kuweka usawa kati ya kutoa faraja na kudumisha haki za kibinafsi itakuwa muhimu tunapopitia ulimwengu huu mpya wa kijasiri wa masahaba bandia.

Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara (FAQ):

1. Teknolojia ya huzuni ni nini?

Grief tech inarejelea aina ya teknolojia, ikijumuisha majukwaa kama vile Replika, HereAfter AI, StoryFile na Seance AI, ambayo inalenga kuwasaidia watu binafsi kukabiliana na kupoteza mpendwa wao kupitia miingiliano ya kidijitali na tafrija za marehemu.

2. Je, majukwaa haya ya teknolojia ya huzuni hufanyaje kazi?

Mifumo ya teknolojia ya huzuni kwa kawaida hutumia ujifunzaji wa kina na miundo mikubwa ya lugha, pamoja na kuweka mapendeleo kupitia dodoso, ili kuunda avatars pepe au chatbots zinazoiga utu na kiini cha mtu aliyeondoka. Watumiaji wanaweza kushiriki katika mazungumzo, kutazama video, au kusikiliza urithi wa sauti.

3. Je, kuna masuala yoyote ya kimaadili yanayozunguka teknolojia ya huzuni?

Ndiyo, kuna masuala kadhaa ya kimaadili yanayohusishwa na teknolojia ya huzuni. Hizi ni pamoja na ukosefu wa idhini kutoka kwa mtu aliyekufa, uwezekano wa utegemezi wa kisaikolojia kwa masahaba bandia, kuendeleza lugha yenye upendeleo katika hifadhidata, na uuzaji wa huduma hizi kwa watumiaji walio katika mazingira magumu.

4. Je, ni mifano gani ya bei ya majukwaa ya teknolojia ya huzuni?

Mifumo ya teknolojia ya huzuni kwa kawaida hutoa mipango ya usajili ya viwango. Bei zinaweza kuanzia dola chache kwa mwezi hadi dola mia kadhaa kwa mwaka, kulingana na vipengele na ubora wa huduma.

5. Jamii inawezaje kushughulikia masuala ya kimaadili yanayozunguka teknolojia ya huzuni?

Wataalam wanapendekeza utekelezwaji wa kanuni na ulinzi wakati wa mchakato wa kupanga mirathi. Hii inaweza kuhusisha kujumuisha kifungu cha "Usinisumbue" ili kulinda faragha ya watu binafsi na kuhakikisha matumizi yanayowajibika ya teknolojia.