Kichwa kipya cha RPG kinatazamiwa kuwavutia mashabiki wa mfululizo wa Trails, kwani msanidi programu Falcom ametangaza "The Legend of Heroes: Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria" kama jina lake la maadhimisho ya miaka 20. Imepangwa kutolewa mwaka wa 2024 nchini Japani, mchezo huo unaahidi kuwapeleka wachezaji katika safari ya kusisimua itakayounda mustakabali wa bara la Zemuria.

Hadithi hiyo imewekwa katika mwaka wa 120X, ambapo mwanasayansi mashuhuri C. Epstein ametabiri mwisho wa bara la Zemurian. Wakati ulimwengu unangoja "Siku ya X" ya kushangaza, roketi kubwa ya orbal iko tayari kurushwa kutoka kambi ya kijeshi katika Safu ya Kunlun. Hatima ya ubinadamu inaning'inia katika mizani wakati mwanadamu anapojitahidi kufichua ukweli kuhusu ulimwengu na kujitosa nje ya angahewa ya sayari.

Katikati ya hali hii, shujaa mchanga anayejulikana kama "Spriggan" anaibuka, akivuta vikosi kutoka kila pembe ya nchi kukusanyika katika eneo la fumbo la Ored. Chaguzi zilizofanywa kwenye njia hii ya hila ya kwenda mbinguni zitaamua hatima ya Zemuria.

Kwa muundo tata wa ulimwengu na simulizi la kina, mfululizo wa Trails umevutia mioyo ya mamilioni ya wachezaji ulimwenguni kote. Hadithi ya Mashujaa: Kai no Kiseki - Kwaheri, O Zemuria inaendelea utamaduni huu, ikiahidi tukio la kushangaza na lisiloweza kusahaulika.

Mashabiki wa mfululizo huu wanaweza kupata muhtasari wa mada kijacho kupitia picha za skrini za kwanza iliyotolewa na Falcom. Picha za skrini zinaonyesha taswira nzuri na mazingira ya kuvutia ambayo wachezaji wanaweza kutarajia kukutana nayo katika RPG hii inayotarajiwa sana.

Tunapongojea kwa hamu kutolewa kwa The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, ni wazi kwamba Falcom iko tayari kutoa ingizo lingine la kipekee katika mfululizo wa Trails, ikiwaalika wachezaji kuanza safari ya kusisimua na ya kuleta mabadiliko kupitia wapenzi. ulimwengu wa Zemuria.