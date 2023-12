Jina Kamili la Ellie Limefichuliwa katika Mwisho Wetu Sehemu ya 2 Iliyorekebishwa

Muhtasari: Katika trela mpya ya The Last of Us Part 2 Remastered, kuna maelezo madogo ambayo yanathibitisha jina kamili la Ellie. Suti ya angani inayovaliwa na Ellie katika hali ya rogue ina alama ya jina inayosomeka “E. Williams”. Hii ni mara ya kwanza jina la ukoo la Ellie kuonekana kwenye mchezo, licha ya hapo awali kuthibitishwa na rais mwenza wa Naughty Dog, Neil Druckmann. Toleo lililorekebishwa la mchezo pia linajumuisha vipengele vya ziada kama vile hali ya Hakuna Kurejesha, maoni ya wasanidi programu kwa Viwango Vilivyopotea na viboreshaji vya picha.

Mashabiki wa The Last of Us hatimaye wamepewa uthibitisho wa jina kamili la Ellie katika toleo lijalo la mchezo lililorekebishwa. Ufunuo huu unatokana na trela ya hali mpya kama rogue, ambapo mtumiaji wa Reddit mwenye macho ya tai, tomdurnell alipata maelezo mafupi kwenye vazi la angani la Ellie. Nambari ya jina kwenye suti inaonyesha wazi "E. Williams”, na kukomesha uvumi unaozunguka jina la mwisho la Ellie.

Hapo awali, Naughty Dog alikuwa amedokeza jina la ukoo la Ellie kupitia hati za muundo na mwongozo wa mchezo wa Kijapani, lakini hii ni mara ya kwanza kuthibitishwa rasmi ndani ya mchezo. Mashabiki kwa muda mrefu wamekuwa na hamu ya kutaka kujua majina kamili ya wahusika wakuu wa mchezo huo, na sasa wana jibu.

Sehemu ya Mwisho Yetu Iliyorejeshwa Haionyeshi tu jina kamili la Ellie lakini pia inatanguliza hali ya Hakuna Kurejesha, nyongeza mpya ya mchezo. Katika hali hii, wachezaji watapigana kupitia mawimbi ya maadui kwenye ramani tofauti, hatua kwa hatua wakiongeza nguvu zao. Huwapa wachezaji nafasi ya kucheza kama Ellie, Dina, na wahusika wengine wakuu katika mavazi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na suti ya nafasi.

Kando na hali ya Hakuna Kurejesha, toleo lililorekebishwa upya la Sehemu ya 2 ya Mwisho Wetu linajumuisha Viwango vitatu Vilivyopotea pamoja na maoni ya wasanidi programu, viboreshaji vya picha na kuunganishwa na kidhibiti cha DualSense. Wachezaji ambao tayari wanamiliki mchezo asili kwenye PS4 wanaweza kupata toleo la PS5 kwa bei iliyopunguzwa.

Kadiri tarehe ya kutolewa kwa The Last of Us Sehemu ya 2 Iliyorekebishwa inakaribia, mashabiki sasa wanaweza kutazamia kufurahia mchezo wakiwa na vipengele vilivyoongezwa na hatimaye kujua jina kamili la Ellie.