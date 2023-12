Wa Mwisho Wetu Sehemu ya 2 Iliyodhibitishwa upya Inathibitisha Jina la Ukoo la Ellie

Toleo lililorekebishwa linalotarajiwa sana la The Last of Us Part 2 litapatikana kwenye viweko vya PlayStation 5 tarehe 19 Januari 2024. Toleo hili lililoboreshwa la mchezo halileti tu michoro iliyoboreshwa na vipengele vya ziada, lakini pia linajumuisha ufichuzi muhimu kuhusu mojawapo ya wahusika wake wakuu.

Kulingana na ripoti, mtumiaji wa Reddit mwenye macho ya tai anayeitwa tomdurnell alipata maelezo madogo kwenye trela ya hali mpya ya mchezo kama roguelike. Kwenye suti ya anga ya juu ya Ellie, tagi ya jina inaweza kuonekana inayosomeka “E. Williams.” Huu ni uthibitisho wa kwanza wa ndani ya mchezo wa jina la ukoo la Ellie, licha ya maelezo ambayo tayari yamefichuliwa na rais mwenza wa Naughty Dog Neil Druckmann na katika hati za muundo na mwongozo wa mchezo wa Kijapani.

Cha kufurahisha, hii si mara ya kwanza kwa kampuni ya The Last of Us kusubiri kwa miaka kadhaa kabla ya kuthibitisha jina la ukoo la mhusika. Katika The Last of Us Sehemu ya 2, ni wakati huo tu ambapo mashabiki walijifunza kwamba jina la ukoo la Joel lilikuwa Miller, miaka saba baada ya kutolewa kwa mchezo wa asili.

Suti ya angani inayovaliwa na Ellie katika toleo lililorekebishwa pia itapatikana kama vazi katika hali mpya ya No Return like roguelike. Wachezaji watakuwa na fursa ya kupigana kupitia mawimbi ya maadui kwenye ramani mbalimbali, wakichukua nafasi ya Ellie, Dina, na wahusika wengine wakuu, kwa kuongezewa kwa mavazi ya porini na ya wacky.

Kando na hali ya Hakuna Kurejesha na kujumuisha jina la ukoo la Ellie, Mwisho Wetu Sehemu ya 2: Iliyoundwa upya inatoa vipengele vingine vingi ili wachezaji wafurahie. Hizi ni pamoja na Viwango vitatu vilivyopotea vilivyo na maoni ya wasanidi programu, uchezaji bila gitaa, uboreshaji wa picha, ujumuishaji wa DualSense, na zaidi.

Wale ambao tayari wanamiliki mchezo wa asili kwenye PS4 watakuwa na chaguo la kuboresha hadi toleo la PS5 kwa ada ndogo ya $10, na kuhifadhi faili kutoka kwa toleo la awali zinaweza kuingizwa kwa urahisi.

Kadiri tarehe ya kutolewa kwa The Last of Us Part 2 Remastered inakaribia, mashabiki wanatarajia kwa hamu fursa ya kurejea katika ulimwengu huu wa kusisimua wa baada ya apocalyptic na kufichua siri zinazowangoja.