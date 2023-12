Jina la Ukoo la Ellie Hatimaye Lilifichuliwa katika Mwisho Wetu Sehemu ya 2 Iliyorekebishwa

Katika toleo linalotarajiwa tena la The Last of Us Sehemu ya 2, ambalo linatazamiwa kutolewa tarehe 19 Januari 2024, ugunduzi wa kusisimua umepatikana kuhusu mhusika mkuu wa mchezo huo, Ellie. Mchezo wa asili uliwaacha mashabiki na mashaka juu ya jina la mwisho la Ellie, lakini hatimaye imethibitishwa katika toleo lililorekebishwa.

Wakati wa kuvinjari trela kwa modi mpya ya roguelike, mtumiaji wa Reddit kwa jina tomdurnell aliona maelezo madogo ambayo yalivutia umakini wao. Ilikuwa ni lebo ya jina kwenye suti ya anga ya juu ya Ellie, isiyoonekana lakini inayoweza kusomeka kama “E. Williams.” Ugunduzi huu unaashiria uthibitisho wa kwanza wa jina kamili la Ellie ndani ya mchezo.

Jambo la kufurahisha ni kwamba, Naughty Dog, msanidi wa The Last of Us Sehemu ya 2, hapo awali alikuwa amefichua jina la mwisho la Ellie kupitia mahojiano na rais mwenza Neil Druckmann na katika hati za muundo na mwongozo wa mchezo wa Kijapani. Walakini, hii ni mara ya kwanza kuonyeshwa ndani ya mchezo wenyewe.

Toleo lililowekwa upya la mchezo linatanguliza hali ya No Return kama rogue, ambapo wachezaji wanaweza kupigana na mawimbi ya maadui kwenye ramani tofauti huku wakiimarika zaidi hatua kwa hatua. Kama bonasi, suti ya anga ya juu ya Ellie itapatikana kama vazi katika hali hii, na kuwaruhusu wachezaji kufurahia uhuru fulani wa ubunifu na ubinafsishaji wa wahusika.

Mwisho Wetu Sehemu ya 2: Iliyorekebishwa haileti tu mchezo kwenye PlayStation 5 lakini pia inajumuisha vipengele kadhaa vya ziada. Hizi ni pamoja na Viwango vitatu vilivyopotea vilivyo na maoni ya wasanidi programu, uchezaji bila gitaa, uboreshaji wa picha, ujumuishaji wa DualSense, na zaidi. Wachezaji ambao tayari wanamiliki mchezo kwenye PlayStation 4 wanaweza kupata toleo la PlayStation 5 kwa ada ndogo.

Mashabiki wa mfululizo wa The Last of Us hatimaye wanaweza kukomesha uvumi kuhusu jina la mwisho la Ellie. Kwa toleo lijalo la toleo lililorekebishwa, wachezaji watapata fursa ya kuzama zaidi katika ulimwengu wa Ellie na kugundua vipengele vipya vya tabia yake.