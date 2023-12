Mbwa Naughty Hughairi Ukuzaji wa Mchezo wa Mwisho Wetu wa Wachezaji Wengi Mtandaoni

Naughty Dog, studio ya mchezo wa video inayojulikana kwa mchezo wake mkali wa The Last of Us, imetangaza kughairi toleo lake la mchezo wa wachezaji wengi mtandaoni lililokuwa likitarajiwa. Uamuzi huo ulikuja baada ya studio kutambua kwamba kutengeneza The Last of Us Online kutahitaji nyenzo muhimu, na hivyo kuchelewesha matoleo yajayo ya mchezaji mmoja.

Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi, Naughty Dog alikiri matarajio yanayozunguka mradi huo, lakini akaelezea ugumu wa uamuzi wao wa kusitisha maendeleo yake. Studio ilitaja hitaji la kuweka rasilimali "kwa miaka ijayo" kama sababu kuu katika chaguo lao. Ilibidi waamue kati ya kuwa studio ya michezo ya huduma ya moja kwa moja pekee au kuendelea kuangazia michezo ya simulizi ya mchezaji mmoja ambayo ilifafanua urithi wa Naughty Dog. Hatimaye, studio ilichagua chaguo la mwisho.

Utengenezaji wa The Last of Us Online ulianza pamoja na uundaji wa ufuatiliaji wa mchezaji mmoja, The Last of Us Part II, ambao ulitolewa mwaka wa 2020. Mashabiki wa mchezo huo walianza kushuku kuwa toleo la mtandaoni lilikuwa matatani wakati sasisho. ilishirikiwa mwezi wa Mei, ikisema kuwa mchezo huo ulihitaji muda zaidi kwa matokeo yake bora zaidi.

The Last of Us ni mchezo unaoshuhudiwa vikali unaofuata safari ya baba aliye na huzuni na msichana mwenye umri wa miaka kumi na mbili katika Amerika ya baada ya apocalyptic. Mafanikio yake yalisababisha marekebisho ya runinga ya HBO mnamo 2023, na kupata uteuzi kadhaa wa Tuzo la Emmy.

Kughairiwa kwa The Last of Us Online kuliwakatisha tamaa mashabiki wa The Last of Us Factions, uzoefu mdogo wa wachezaji wengi mtandaoni ambao ulipatikana katika matoleo fulani ya mchezo. Maoni kutoka kwa jumuiya ya michezo ya kubahatisha mtandaoni yalichanganyika, huku wengine wakionyesha kuunga mkono umakini wa studio kwenye michezo mipya ya mchezaji mmoja huku wengine wakikashifu hali inayoonekana kutokuwepo kwa uwezo wa kuona mbele.

Uamuzi wa Naughty Dog unaonyesha mabadiliko katika vipaumbele vyao, na kusisitiza kujitolea kwao kutoa michezo ya kuvutia ya mchezaji mmoja badala ya kujitosa katika nyanja ya wachezaji wengi mtandaoni. Mashabiki wanaweza kutazamia uzoefu wa mchezaji mmoja wa siku zijazo kutoka kwa studio maarufu.