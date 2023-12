Mbwa Naughty Anaghairi Mwisho Wetu Mtandaoni Ili Kuzingatia Michezo ya Mchezaji Mmoja

Naughty Dog, studio mashuhuri ya ukuzaji mchezo nyuma ya kampuni ya The Last of Us, imefanya uamuzi mgumu kusitisha uundaji wa The Last of Us Online, mradi kabambe wa wachezaji wengi. Studio ilikubali kukatishwa tamaa kwa habari hizi kunaweza kuleta kwa mashabiki wa jumuiya ya wachezaji wengi ya The Last of Us Factions, lakini ikatoa ufafanuzi kuhusu kwa nini walifanya uamuzi huu.

Katika taarifa yake, Naughty Dog alieleza kuwa kutoa rasilimali kwa maudhui ya baada ya uzinduzi kwa The Last of Us Online kungezuia uwezo wao wa kuendeleza michezo ya baadaye ya mchezaji mmoja, ambayo imekuwa msingi wa historia yao. Studio ilitambua kuwa timu ya wachezaji wengi ilikuwa imeweka juhudi kubwa katika kuunda uzoefu wa kipekee na wa kuahidi, lakini ukubwa wa mradi ulipodhihirika, walikabiliwa na chaguo muhimu. Ilibidi wajitolee kwa mtindo wa michezo ya huduma ya moja kwa moja au waendelee kuweka kipaumbele michezo yao ya mchezaji mmoja inayolenga simulizi.

Naughty Dog aliwahakikishia mashabiki kwamba wana michezo kadhaa mipya kabambe ya mchezaji mmoja inayoendelezwa, ingawa maelezo mahususi hayakufichuliwa kwa wakati huu. Uamuzi huu unaimarisha dhamira yao ya kuwasilisha matukio ya kuvutia na ya kuvutia ambayo yameifanya studio kuwa yenye nguvu ndani ya studio za wahusika wa kwanza wa PlayStation.

Hiki si kikwazo cha kwanza kwa The Last of Us Online. Mapema mwaka huu, maendeleo yalipunguzwa kwa sababu ya ukaguzi wa ndani, na ripoti za hivi karibuni za kuachishwa kazi zilionyesha kuwa mradi huo ulisimamishwa. Sasa, Naughty Dog imethibitisha kwamba haitafuatilia tena The Last of Us Online, ikichagua badala yake kuzingatia nguvu zao zilizothibitishwa.

Toleo lijalo la studio, The Last of Us Part 2 Remastered, linatarajia kuzinduliwa Januari 19, 2024, kwa PlayStation 5.

Uamuzi wa Naughty Dog wa kutanguliza michezo ya mchezaji mmoja unaonyesha ari yao ya kuwasilisha simulizi nono na uzoefu wa kusimulia hadithi. Mashabiki wanaweza kutarajia mataji yajayo ambayo yanashikilia urithi thabiti wa studio huku wakisukuma mipaka na kuwavutia wachezaji kwa uchezaji wao wa ubunifu.