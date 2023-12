Lenovo Anajiunga na Toleo la Tuzo za Mchezo na Legion Go Handheld

By

Lenovo anapata msisimko wa Tuzo za Mchezo kwa kutangaza zawadi ya kifaa chake cha mkono cha Legion Go. Kufuatia tangazo la Valve la kutoa OLED 100 za Steam Deck wakati wa hafla hiyo, Lenovo imeamua kujiunga na burudani hiyo kwa kutoa vifaa 100 vya Legion Go kwa washindi waliobahatika.

Tuzo za Mchezo, zinazoandaliwa na Geoff Keighley, zinajulikana kwa matangazo yake ya mchezo wa kusisimua na sherehe ya tuzo, na mwaka huu inaahidi kuwa hakuna tofauti. Zawadi ya Lenovo inaongeza matarajio na msisimko unaozunguka tukio hilo.

The Legion Go handheld ni mshindani mkubwa wa Valve's Steam Deck. Inatoa uzoefu mzuri wa michezo popote ulipo, yenye vipengele vya kuvutia na utendakazi. Lenovo inatoa modeli ya juu zaidi ya 1TB, ambayo kwa kawaida hugharimu $649, na kuifanya kuwa zawadi ya kuvutia kwa wachezaji na wapenzi wa mchezo.

Ili kushiriki katika zawadi, watu wanaovutiwa wanaweza kujiandikisha ili kupata nafasi ya kushinda Legion Go kuanzia kesho saa 7:30PM ET, sambamba na kuanza kwa Tuzo za Mchezo. Kipindi cha kuingia kitaendelea hadi mwisho wa tukio saa 11:00PM ET, na kuwapa mashabiki muda wa kutosha wa kujaribu bahati yao.

Iwe ni Valve's Steam Deck au Legion Go ya Lenovo, wachezaji wana fursa ya kujishindia vifaa vya hali ya juu vya kushika mkononi ili kuinua hali yao ya uchezaji. Zawadi huongeza safu ya ziada ya msisimko na matarajio kwa Tuzo za Mchezo, na kuifanya kuwa tukio la lazima kutazamwa kwa wapenda michezo kila mahali.

Kwa hivyo weka alama kwenye kalenda zako na uwe tayari kwa ajili ya Tuzo za Mchezo tarehe 7 Desemba saa 7:30PM ET, si tu kwa matangazo na tuzo za kusisimua bali pia kwa nafasi ya kujishindia kifaa cha juu zaidi cha laini cha michezo ya kubahatisha kutoka Lenovo.