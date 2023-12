Matangazo ya Mchezo wa Kusisimua Yamezinduliwa katika Tuzo za Mchezo wa 2023

Muhtasari: Tuzo za Mchezo wa 2023 kwa sasa zinafanyika huku kukiwa na matangazo mengi na mambo ya kushangaza ambayo yamehifadhiwa kwa wapenda michezo. Tukio la kila mwaka la Geoff Keighley limekuwa jukwaa la maonyesho makubwa, na mwaka huu pia. Baadhi ya mambo muhimu ni pamoja na Ndugu: Tale of Two Sons Remake, Rise of the Golden Idol, Usual June, Pony Island 2: Panda Circus, Harmonium: The Musical, na Windblown.

Ndugu: Hadithi ya Wana Wawili iliyofanywa upya kwa Consoles za Kizazi Kijacho

Joseph Fares, maarufu kwa kazi yake ya michezo ya ushirikiano kama vile It Takes Two na A Way Out, analeta mrejesho wa mchezo wake mkuu wa kwanza, Brothers: A Tale of Two Sons. Imepangwa kutolewa mnamo Februari 28, 2024, toleo jipya la PlayStation 5, Xbox Series X|S, na Kompyuta. Kipengele cha kipekee cha mchezo wa asili, ambapo wachezaji hudhibiti wahusika wawili kwa wakati mmoja, kitatoa uzoefu wa ushirikiano wa pekee.

Kuinuka kwa Sanamu ya Dhahabu Inafuata Nyayo za Mtangulizi wake

Kufuatia mafanikio ya The Case of the Golden Idol, mashabiki sasa wanaweza kutazamia muendelezo unaotarajiwa sana, Rise of the Golden Idol. Mchezo huhifadhi haiba ya mtangulizi wake na utatolewa kwenye Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox na Nintendo Switch.

Kawaida Juni: Tukio la Kitendo cha Kiungu kwenye upeo wa macho

Juni ya Kawaida ilivutia wachezaji kwa mtindo wake wa kipekee wa sanaa yenye kivuli cha cel na vipengele vya ajabu. Mchezo huu wa matukio ya kusisimua unatarajia kutolewa wakati fulani mwaka wa 2025 na unaahidi hali ya uchezaji ya kuvutia.

Pony Island 2: Panda Circus Inachukua Zamu ya Giza

Daniel Mullins, mpangaji mkuu wa mchezo wa kuogofya wa Pony Island, alizindua jina lijalo la Pony Island 2: Panda Circus. Trela ​​hiyo iliyofichua ilionyesha hali ya kuvutia na isiyofurahisha ambayo mashabiki wa kazi ya Mullins wametarajia.

Harmonium: Muziki Waweka Wimbo Mpya

Mojawapo ya matangazo ya kusisimua kutoka kwa The Game Awards 2023 ni Harmonium: The Musical, tukio la jukwaa la muziki linalolengwa kwa Xbox Game Pass. Pamoja na mchanganyiko wake wa kipekee wa muziki na uchezaji, jina hili linalenga kutumbukiza wachezaji katika safari ya muziki ya kuvutia.

Upepo: Roguelite wa Kupambana na Umeme

Motion Twin, watengenezaji nyuma ya Seli Zilizokufa zinazoshutumiwa sana, walianzisha mradi wao wa hivi punde zaidi, Windblown. Mchezo huu unaolenga ushirikiano hutoa hatua za haraka, mandhari ya kuvutia ya anime-esque, na hamu ya uzoefu wa kupambana na wapendanao haraka ambao ulihimiza kuundwa kwake.

Kadiri The Game Awards 2023 zinavyoendelea, mambo ya kushangaza na matangazo zaidi yanangojea wachezaji wanaopenda michezo duniani kote. Endelea kuwa nasi kwa taarifa zaidi kuhusu tukio hili la kusisimua.